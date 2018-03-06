VALENTINO寫花語

2018年03月06日 01:10 中國時報 陳張眾 報導

系列中重複出現的貝殼邊、立體荷葉或披風等細節，則是象徵花瓣型態的延伸。（CFP）

VALENTINO 2018秋冬運用大量放大的花卉圖騰，以浪漫主義主題形塑女人的溫柔力量。（CFP）

抓出皺褶細節的包款，抑或用皮革拼接出抽象花朵圖樣的硬殼手拿包，均完整傳達出系列意象。（CFP）

在延續幾季的運動氛圍後，VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli於2018秋冬藉花朵主題重申女性浪漫力量。宛若陽光四溢庭院的陽光秀場中，冰島女聲碧玉的《Isobel》歌聲迴盪，放大的花朵圖騰，以大膽視覺及立體廓型雕琢摩登感。

像是Pierpaolo在秀後訪問中對浪漫主義的闡釋，這股他認為當今的強大力量，具有堅定但不具攻擊性的特徵，有如他手中本季的衣服一般，立體荷葉披風、貝殼收邊、被當作象徵花瓣的延伸；俐落的長洋裝及大衣下所搭配的長褲，讓整體造型更具瀟灑天性。大片花卉則化作貼飾圖騰或嵌花針織，展現品牌工坊的工藝深度，古典又流暢的身形，是童話，也是現實中女性溫柔的縮影。

而配件上更延續主題，大小不一的復古包款，於背蓋上抓出皺褶細節，似正恣意盛開的花辦雛形，抑或用皮革拼接出抽象花朵與刺繡花蕊的硬殼手拿包，均細膩描繪出剛柔並濟的女性力量。

(中國時報)