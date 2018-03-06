百貨花牆 幫愛侶製造浪漫

2018年03月06日 04:10 中國時報 郭家崴 、 吳奕萱 報導

COLD STONE從8日起，推出充滿花朵的限定粉紅新品「雲朵美莓」冰淇淋，讓花朵送禮送到心坎裡，小杯140元、中杯190元、大杯240元（不含脆餅）。（COLD STONE提供）

Mister Donut第4度與三麗鷗聯名，Hello Kitty雲朵甜甜圈，不分年齡讓女生都喜歡，55元／個。（Mister Donut提供）

日本草莓菓子專門店AUDREY，推出的GLACIA花朵造型系列，日幣864元／5個。（AUDREY官網提供）

YOKU MOKU蛋捲情人節版，原味雪茄蛋捲1包10入，380元；優惠價1050元／3包。（YOKU MOKU提供）

微風南京上城UPTOWN草莓鮮酪蛋糕6吋，歐洲頂級Mascarpone乳酪做成鮮酪蛋糕體，鋪上大湖草莓，原價730元、特價700元。（微風提供）

新光三越台北南西店3館1F門口南西放閃花磚牆，展至4月3日。（新光三越提供）

微風南京Chateraise巧克力蛋糕，巧克力海綿蛋糕淋上咖啡糖漿、堆疊巧克力鮮奶油，每條500元。（微風提供）

新光三越台北南西店Aunt Stella森林系草莓季草莓磅蛋糕，每條380元。（新光三越提供）

微風廣場春日花漾粉色花牆，位在復興南路入口處，展至5月。（微風提供）

14日白色情人節將至，業者又將費盡巧思抓住浪漫心，由於該日為男生回禮給女生，甜點新品也做得更加可愛，多以「粉紅」系列為出發點；百貨則打造花牆，讓愛侶打卡上傳、曬恩愛，等不及要幫情人們製造浪漫。

放閃花磚牆吸人潮

微風廣場本季用上百朵玫瑰花，點綴粉色氣球與飄浮禮物盒，打造「春日花漾粉色花牆」，名媛、貴婦走進精品專門店前，看了花牆心花也開，不只撩動少女心，視覺也超療癒。新光三越台北南西店3館1F門口本月起至4月3日搭建「南西放閃花磚牆」，以普普藝術風格為設計；11日前舉辦「春日放閃周周抽」活動，在花磚牆預告活動貼文留言並完成指定任務，有機會抽HP Sproket口袋相印機。

草莓甜點鮮上市

因應草莓季，百貨甜點店也都換上春季的新面貌，草莓蛋糕、巧克力新品也來挑動情人的味蕾。微風南京上城UPTOWN草莓鮮酪蛋糕以歐洲頂級Mascarpone乳酪做成鮮酪蛋糕體、鋪上大湖草莓，Chateraise巧克力蛋糕淋上咖啡糖漿，都有多層次口感；新光三越台北南西店Aunt Stella森林系草莓季草莓磅蛋糕，口感扎實、甜中帶酸，傳遞愛情的滋味。

COLD STONE自8日起，推出充滿花朵的限定粉紅新品「雲朵美莓」冰淇淋，以超人氣的草莓冰淇淋，拌入Q彈的原味寒天、覆盆莓，再佐以多款花朵造型棉花糖；並同場加映使用大湖牛奶草莓「草莓麻糬冰淇淋鬆餅」，成就心動的「告白鬆餅」，甫上市單周銷量，即較去年同期成長1.5倍。Mister Donut的「Hello Kitty粉紅瑰蜜」、「雪白知己」甜甜圈聯名，外層淋上草莓巧克力醬，少女心噴發的粉嫩外型，讓女孩到奶奶都難拒絕！

巧克力回禮表心意

日本「kotokochannel」網站，選出當地職場女性票選10大義理巧克力，不少知名老菓子店都上榜，例如草莓甜點專門店的AUDREY的「GLACIA草莓餅乾花束」，甜筒形狀的餅皮，有牛奶或巧克力口味。台灣人熟悉的抹茶控－伊藤久右衛門，在情人節限定的生巧克力，除了有心型容器外，包裝紙也非常貴氣。而連日本天皇都喜愛的餅乾GOUTER de ROI，招牌的麵包片，常被認為便宜又實惠，送禮永遠得人愛。

(中國時報)