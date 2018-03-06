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中國時報
鄭順聰

「你說的跟我們同學的情況好像喔！」修遠驚訝。

「所以啊！你正在其中，正要玩複雜的排列組合遊戲，你自己都會迷惘亂掉囉！」Phil說。

「沒有，我沒有，我頭腦很清楚，躲得遠遠的，我很小心的。」修遠說。

「最好有那麼容易啦！」Phil表情不屑。

「因為我目睹了慘劇啊！Phil我跟你說，我們班有個男同學很受歡迎，很多女生倒貼他，其中有位Ｂ女最痴心，不僅在教室貼還貼到男生寢室，甚至拉好友Ｃ女幫忙，這樣搞了一個學期，搞得滿城風雨。那位Ｂ女想說Ｃ女已經有男友了，鬆弛了戒心，沒想到Ｃ女竟愛上那位男同學，最後，橫刀奪愛。」修遠跟Phil道出謝梅春柯達王小玉的三角戀情。

「Ｃ女真狠，到最後豈不跟Ｂ女決裂。」Phil瞪大眼睛。

「沒錯，兩女正式決裂。Ｂ女更氣的是，在新年跨年夜那晚，Ｃ女騙她回女生宿舍後，再跑出去找那男同學，說有事要請他幫忙。於是兩人到我們西子灣海堤那邊長談，Ｃ女說她高中有男朋友，現在她想分手但吵吵鬧鬧的分不掉，還天天追到女生宿舍站崗，讓她很痛苦。她哭著請男同學幫忙，請男同學保護，擺脫前男友的糾纏，兩人聊著聊著到了十二點，跨年的那一刻，海面上的船同時鳴笛，萬聲齊響，在那浪漫的氣氛下，兩人的心防就潰堤了，Ｃ女大哭抱了下去，男同學沒有拒絕就此接受，兩人十指緊握……。」

（待續）

(中國時報)

年方九十 混世魔王

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