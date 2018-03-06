2018年03月06日 16:08 中國時報 陳幸蕙

蜜友即將屆齡退休，對於離開職場和青春不再，微有感慨。

我說，沒關係，正好可自創舞台呀！而且，所謂青春，是一種心境，不應只是年齡或人生的一個階段，誰規定了不能有第二、第三個青春期，或終生都是青春期呢？

然後，我向他提起，國畫大師劉海粟，和法國自行車手馬尚的故事。

曾說「黃山是我師」、且多次以黃山為題材，完成傳世鉅作的劉海粟，從二十二歲到九十三歲，七十年間曾攀登黃山十次。

九十三歲最後一次登頂成功後，這思維行止都非常青春、另類的畫家，更壯思澎湃、躊躇滿志地賦詩述懷說：

年方九三何嘗老？劫歷三千亦自豪。

鼓勇絕頂今十上，黃山白髮看爭高！

對自己生命向晚，猶鼓勇十上黃山、成功達標的能耐與豪情，充滿了欣慰愉悅！

而透過劉海粟書畫，復屢屢可見，他自邁入耄耋之齡後，便逐年在作品上題寫年方八十、年方八二、八三、八四……、年方九十，甚至年方九六的款識，直至九十八歲離世止。

──嘩！不是年方十九，是年方九十?！

看待生命進程，如此顛覆普世思維，簡直是犀利尖新的後現代主義！

那意思正是，沒錯，時光老了、日子老了、月曆老了，但，我心境不老，不但不老，還很年輕哩！

如此銳不可當、睿不可當，也瑞不可當的宣告，實充分顯示了一位藝術大師與生活大師，笑看歲月、無懼年齡、享受變老的陽光心態。

至於法國自行車手馬尚呢？

這經歷過兩次世界大戰、現年一○六歲的鐵馬勇士，六十八歲才開始自行車運動，一○二歲創下時速26.9公里的高齡紀錄後，一○五歲又以時速22.5公里再創金氏世界紀錄。

若相較於我自行車時速，最快不過21公里來看，這簡直青春洋溢的故事，更證實了──年齡，從來就不是障礙，綑綁束縛我們的，其實，是那顆自我設限的心啊！

記得不久前，在日文書上看到一句話：

元氣走，地平線！

（元氣十足地向前奔跑，直至地平線盡頭！）

若狂想無罪，樂觀有理，那麼，我想微笑對這位親愛蜜友說的便是：

讓我們這顆心永遠青春、年輕！

讓我們秉持「年方九十」的精神，向歲月勇敢示意，淡定從容，自在樂活，並且─

元氣走，地平線！

後記：劉海粟題寫「年方九六」的書法是「開張天岸馬」和「百花齊放」，從題字內容，實可見其壯心未已、志在開拓、積極昂揚、自由奔放的年輕心態。

(中國時報)