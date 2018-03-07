日艦侵門踏戶 政府還忙打自己小孩

2018年03月07日 04:10 中國時報 陳彥宇 、 楊孟立 、 黃菁菁 ／綜合報導 ／綜合報導

2012年保釣行動，蘇澳港宜蘭漁民集結了75艘漁船出港，船上插著醒目的國旗、綁著布條語，要向日本抗議。（本報資料照片）

蘇澳籍「東半球28號」兼營娛樂漁船於3、4日在暫定執法線東側，連續兩天遭日本取締緊追，並發射水炮驅趕。國民黨團昨召開記者會抨擊民進黨政府遇到日本就像軟腳蝦；外交部長吳釗燮則在立法院表示，日本確實執法過當，希望往後不要再發生類似情事，否則會傷害台日友誼。

海洋大學教授陳荔彤指出，事發地點屬模糊「衝突海域」，日本不能驅趕炮擊，外交部「娛樂漁船超過台灣30浬範圍規定」的說法，「是打自己小孩的屁股！」

護漁態度軟弱 學者也搖頭

國民黨團要求駐日代表謝長廷返台，向立院報告處理狀況，給國人一個交代。書記長李彥秀指出，蔡政府上任後外交政策採親美、親日，現卻落得真心換絕情；我漁船在合理經濟海域內行駛，竟遭受攻擊，要求政府應嚴正向日方表達抗議。

由於台日漁業委員會會議即將展開，李彥秀質疑，日方是否要藉此向我方「下馬威」？倘若政府未得到日本方面完整說明解釋，形同犧牲漁民權利，日後更可能犧牲國人所重視的食安問題，開放核食進口。

首席副書記長曾銘宗強調，「東」船是在我國經濟海域內行駛，卻遭日本公務船以水炮驅趕，此事涉及主權及漁權，政府不能再低調、委曲求全，駐日代表謝長廷應提出強烈抗議，並要求日方不能再有類似行為出現。「這還是個政府嗎？」藍委蔣乃辛抨擊，蔡政府對日打不還手、罵不還口，如同軟腳蝦一般。

駐日代表 認應自我檢討

吳釗燮則表示，外交部前天中午在台北和東京同步抗議，呼籲日方不能再執法過當；「東」船雖違反國內法規，娛樂漁船不能超出30海浬，但尚未到日本的暫定執法線，日方就動用緊追權，這跟國際法不符。

謝長廷則替日方緩頰，強調我們內部也要檢討，第1「東」船是違反國內法規；第2點漁船表示是無害通過，但是通過到哪裡，內部須了解；第3點娛樂漁船不能捕魚，日方很堅持，認為該船是越界捕魚，現在娛樂漁船常載著海釣客出海捕魚，內部法規該如如何整合，應先了解。

(中國時報)