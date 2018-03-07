阿扁自爆祕辛 栽培小英與李登輝無關

2018年03月07日 04:10 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

二二八那一天，前總統陳水扁看著退役上校繆德生墜樓電視報導，雙眉緊蹙，喃喃念著「怎麼會搞成這樣？」探視的友人都感受到空氣凝結的沉重，阿扁打破靜默，道出蔡英文總統非張豐榮或李登輝推薦，而是自己一手栽培的不為外人知的歷程。

友人形容，阿扁的話匣子開了，有如一股洪流傾洩而出，劈頭就說「大家都欺侮我現在不能說話」，所有的事情都可以隨便說。阿扁的真情告白，友人聽完心有所感，忍不住與其他好友分享，也意外揭露扁英間的往來祕辛。

蔡英文為扁上課 開啟從政之路

阿扁娓娓道出與小英結識過程，1999年獲民進黨提名參選總統，展開學習之旅，台灣當時即將加入WTO，加上已預見兩岸經貿正常化是重中之重，但他完全不瞭解，於是請民進黨中國事務部主任顏萬進找老師上課。

顏萬進推薦英國政經學院畢業在大學任教的蔡英文，阿扁迄今難忘，雙方在友人提供的瑞安街住所客廳裡，上了2小時課，也對小英留下深刻印象，當時他不知小英已是李登輝的國安會諮詢委員。

當選總統後，要實踐晉用1/4女性閣員的承諾，他想起小英，於是派她出任陸委會主委；2004內閣改組，阿扁決定要繼續栽培小英，想派她擔任駐美代表，但小英以母親年事已高為由婉拒。

增加歷練 小英差點變國防部長

但阿扁栽培小英的心意已定，安排參選立委緩不濟急，於是讓她入黨擔任不分區立委，增加民意代表歷練。不過，阿扁覺得她表現不如預期，「也許是無法適應立法院生態」，於是改派她擔任行政院副院長。阿扁還說，任期結束前3個月，還準備派她當國防部長，讓小英的歷練能更完整。

陳水扁心有所感說：「軍公教是國家的基石，與黨產一樣，都是歷史問題、政治問題，不是用一部法律就能解決」，他曾提醒蔡英文要注意這兩個問題的解決方法，結果卻令人遺憾，鬧得動蕩不安。

對小英不聽諍言的態度，阿扁情緒顯得激動，吐出「在那個『鬼地方』4年，只來看我1次」的祕辛，與他頻頻向李登輝請益治國之道的態度完全不同。

入獄只探視一次 當他就是犯人

更令他寒心的是，不是安排面對面的特見，而是對待人犯般，隔著玻璃窗拿著話筒對話，沒有噓寒問暖，僅是要求扁呼籲獨派群眾捨在南部的活動，北上凱道支援蔡所辦的活動。

「她的理由是黨主席要中立」可是，蘇貞昌2年黨主席卻來特見了8次，蘇貞昌就不必中立嗎？阿扁語氣裡盡是遭背棄鄙視的悲憤。

看著第二、三度政黨輪替，這位台灣民主政治史上第一位政黨輪替的總統有無限感慨，對馬英九前總統也有一番評價，「當了8年市長、8年總統，都沒有栽培人才」，讓民主政治競爭上失去了平衡。

(中國時報)