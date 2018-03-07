張明達4大質疑 促暫緩提名

張明達服務處6日傍晚聚集大批支持群眾，怒批民調不公，鼓噪要張明達選到底。（翁聖勳攝）

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中國時報
、翁聖勳、／綜合報導
民進黨中央6日公布嘉義縣長初選民調後，張明達（左）晚間舉行記者會，針對初選民調提出質疑，並要求黨中央暫緩公布提名。（呂妍庭攝）
得知縣長初選民調勝出，翁章梁一臉欣喜，翁妻劉莉英在旁不停流淚。（呂妍庭攝）

民進黨嘉義縣長初選民調結果6日出爐，翁章梁以8.41％贏張明達，翁章梁得知可望獲黨中央提名，喊出團結合作，力拚年底五合一勝選。不過，張明達陣營不僅預告「初選還沒結束」，也質疑民調公平性，並針對黨中央延後公布民調等提出4大質疑，要求黨中央在所有疑點未查明前，不能公告提名；傍晚張明達服務處則聚集大批支持者，勸進張明達選到底。

昨天上午11時左右，民調中心啟封民調，並於12時17分發新聞稿指出，前農委會副主委翁章梁是以43.77％的支持度，領先嘉義縣議長張明達的35.36％，民進黨預定14日召開中執會並公告提名。

拒重做民調 張未料落敗

據透露，前晚進行民調時，兩陣營互控對方干擾民調進行，昨天上午選對會開會時，召集人林錫耀現場call out和翁、張兩人同步對話，翁希望重做民調，但張很有自信，堅持做完直接開封，最後尊重張的建議，不料，結果出爐，張竟然落敗。

得知民調出線，翁章梁與淚流滿面的妻子劉莉英感謝鄉親支持，而翁雖有喜悅，態度卻顯得保守謹慎，強調年底選舉才是最重要一戰。由於初選兩方殺到見骨，翁也向支持者喊話，不要有太多言語刺激對方。

翁謹慎因應 妻激動落淚

翁章梁說，接下來會一一拜會對手陣營要角，爭取支持；會請張加入競選團隊？翁章梁表示，團隊內部還要再討論，也要尊重張明達意願，重申這場初選已拉高2人和嘉義縣的知名度，希望乘勝追擊贏得年底選舉。

昨天傍晚張明達服務處聚集大批支持者，除怒罵「被做掉了！」也高聲鼓噪勸進張明達選到底。張明達除安撫群眾情緒，也對民調初選提出多項質疑。

支持者勸進 要張選到底

張明達說，民調公布前，選對會召集人林錫耀和他多次通話，指因民調有爭議，問他看法，並提出暫不公布、重做民調等建議，為何黨中央態度如此反覆？加上立委陳明文在民調未公布前，就透過臉書發布影射必勝訊息，讓他和團隊不禁合理懷疑，莫非陳明文明知翁陣營民調落敗，對民調結果動了手腳？

張明達陣營指這是一場不公平的選舉，不管是先前自行做的民調，或民調現場觀察員的回報，張都領先；但5日的民調結果，顯然無法忠實反映真實的支持度，加上當晚又有語音民調介入騷擾，團隊幕僚已錄音存證，要求黨中央盡速徹查，疑點未查明前，不要公告提名。

是否會脫黨參選？張明達不願回應；另，外傳藍營可能和張合作，國民黨嘉義縣黨部主委王啟澧表示，合作，目前不在考量範圍內。

(中國時報)

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