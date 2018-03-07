新聞透視－攻縣長或回防議長寶座 張陷長考

2018年03月07日 04:10 中國時報 呂妍庭

民進黨初選結果出爐，代理人之戰也告一段落。翁章梁雖順利出線，但礙於張明達陣營現階段仍有諸多質疑，不少支持者也勸進參選到底，想彌平初選分裂的情感並不容易。儘管嘉縣的政治版圖綠遠大於藍，民進黨提名的縣長人選也幾乎篤定當選；一旦民進黨內部無法整合，不僅翁章梁未來大選可能增加對手，議長選情也將受到衝擊。

民進黨嘉縣長初選的激情，原本應該隨著民調出爐落幕；但因張明達陣營對於此一結果無法接受，大批支持者更激動要求張「參選到底」，不僅讓年底嘉縣長的選情充滿變數，甚至也連帶牽動議長選舉。

尤其，張明達雖在初選民調跌了一跤，但他具有調和不同黨派與立場意見的能力，在嘉義政壇聲望極高，又有一定的民意基礎，地方實力與立委陳明文、縣長張花冠等人不相上下。平心而論，張如果想連任議長，勝選呼聲還是最高；但他如果「另有考慮」脫黨直攻縣長，議長雖需交棒，卻因國民黨也無強棒，不無揮灑的空間。

嘉義縣議員席次37席，本屆議長選舉，張明達拿下35票，副議長陳怡岳27票當選，顯見不只黨籍議員支持，連國民黨、無黨籍議員都挺張明達。綜觀檯面上尋求連任或欲參選議員的人選，要找到足以跟張明達力抗的議長人選，似乎只有陳明文外甥陳怡岳。

民進黨嘉義縣長初選看似結束，實是餘波蕩漾；但可預期的是，西瓜偎大邊的效應很快就會出現，對翁章梁而言，雙方陣營整合歸隊勢在必行。不過，翁陣營內部也有不同的聲音，也增加民進黨的整合難度。

如今張明達的動向，不只是翁章梁能否輕鬆當選縣長的關鍵，更攸關未來議長寶座以及府會關係。究竟要進還是退？將考驗張明達的政治智慧。

(中國時報)