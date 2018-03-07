新聞透視－攻縣長或回防議長寶座 張陷長考

友善列印
中國時報

民進黨初選結果出爐，代理人之戰也告一段落。翁章梁雖順利出線，但礙於張明達陣營現階段仍有諸多質疑，不少支持者也勸進參選到底，想彌平初選分裂的情感並不容易。儘管嘉縣的政治版圖綠遠大於藍，民進黨提名的縣長人選也幾乎篤定當選；一旦民進黨內部無法整合，不僅翁章梁未來大選可能增加對手，議長選情也將受到衝擊。

民進黨嘉縣長初選的激情，原本應該隨著民調出爐落幕；但因張明達陣營對於此一結果無法接受，大批支持者更激動要求張「參選到底」，不僅讓年底嘉縣長的選情充滿變數，甚至也連帶牽動議長選舉。

尤其，張明達雖在初選民調跌了一跤，但他具有調和不同黨派與立場意見的能力，在嘉義政壇聲望極高，又有一定的民意基礎，地方實力與立委陳明文、縣長張花冠等人不相上下。平心而論，張如果想連任議長，勝選呼聲還是最高；但他如果「另有考慮」脫黨直攻縣長，議長雖需交棒，卻因國民黨也無強棒，不無揮灑的空間。

嘉義縣議員席次37席，本屆議長選舉，張明達拿下35票，副議長陳怡岳27票當選，顯見不只黨籍議員支持，連國民黨、無黨籍議員都挺張明達。綜觀檯面上尋求連任或欲參選議員的人選，要找到足以跟張明達力抗的議長人選，似乎只有陳明文外甥陳怡岳。

民進黨嘉義縣長初選看似結束，實是餘波蕩漾；但可預期的是，西瓜偎大邊的效應很快就會出現，對翁章梁而言，雙方陣營整合歸隊勢在必行。不過，翁陣營內部也有不同的聲音，也增加民進黨的整合難度。

如今張明達的動向，不只是翁章梁能否輕鬆當選縣長的關鍵，更攸關未來議長寶座以及府會關係。究竟要進還是退？將考驗張明達的政治智慧。

(中國時報)

張明達4大質疑 促暫緩提名 吳敦義勉國民黨年底要多贏幾個縣…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。