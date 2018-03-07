吳敦義勉國民黨年底要多贏幾個縣市

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中國時報
／台北報導

國民黨主席吳敦義昨天炮轟政府核能政策左支右絀，大台北地區蔬果行銷供應不良、衛生紙暴漲買不到，顯見政府無法符合國民需求，國民黨要更加奮發圖強，2018年從基隆到墾丁贏得可觀選票、多贏幾個執政縣市，讓國民黨奮起團結，在2020有機會重返執政。

對於民進黨嘉義縣長初選民調出爐，由前農委會副主委翁章梁勝出，國民黨方面卻陷入「等嘸人」的窘境；組發會主委李哲華表示，國民黨會找出最有戰力人選。

目前包括立委王育敏、民雄鄉農會總幹事涂文生與中埔鄉農會總幹事方清居等人都被點名。

不過，也被列為勸進對象的前立委吳育仁則在臉書寫下，民進黨嘉義縣長初選紛爭，是綠營家務事，社會自有公評。但他認為民進黨初選落敗的議長張明達政通人和、為人四海，國民黨應爭取為「合作」對象。

對此建議，李哲華表示沒有接觸過。熟悉選情的黨內人士也直言，張明達雖然出身國民黨，但背後支持的力量是縣長張花冠，張明達個人與陳明文掌握一個「林派」的實力難以相提並論，無法複製「陳明文模式」；況且國民黨是在野黨，能用什麼去策反？

吳敦義在出席黃復興黨部北部地區勳舊將領春節聯誼餐會時強調，當前執政黨政策不能達成廉能效率政府、締造繁榮均富經濟，軍人、公教年改又造成社會對立，兩岸關係也陷入機構已讀不回窘境。

對於能源政策，吳敦義指出，原能會雖通過重啟核二廠2號機，但停機已超過600天，根據原能會規定凡停機超過一年，就應永久停機，因此已經有反核團體去按鈴申告，可見民進黨政府的能源政策已左支右絀，無法讓能源平衡、電力充足，致百工百業、一般民眾都有高度憂慮缺電危機。

(中國時報)

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