代理人之爭 慘烈激鬥 張花冠籲黨中央撫平傷口

2018年03月07日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

民進黨嘉義縣長初選，翁章梁、張明達兩陣營殺到見骨，嘉義縣長張花冠力挺張明達，與支持翁章梁的立委陳明文對著幹，如今翁章梁民調勝出，張花冠呼籲黨中央應努力撫平初選時所造成的傷口，團結各方一起為民進黨最終勝利而前進、努力。

這場嘉義縣長初選最早被形容是「代理人之爭」，源於張花冠與陳明文「兩個太陽」引發的諸多爭端。昔日友好關係交惡，又因各自支持的初選人選不同，關係更顯僵化，加上反陳、擁陳勢力的彼此衝撞、對立，民進黨內部早已被撕裂、分化，時至民調結果公布，張明達陣營現不論支持者或幹部，對對手仍充滿敵視與不信任。

昨天初選結果公布後，張花冠透過幕僚發表聲明，表示無論是誰出線，她都深信嘉義縣政的提升與嘉義人民生活的改善，絕對是身為一縣之長當務之急，與責無旁貸的重責大任。面對嘉義、台南、高雄首長初選競爭如此激烈，張花冠也呼籲黨中央應努力撫平初選時所造成的傷口，力求團結迎戰年底的大選。

張花冠雖卸任在即，但擁有行政資源和縣長聲望的她，在地方仍具相當影響力。儘管她還沒表態是否幫翁章梁輔選，但翁已釋出善意，表示會拜訪張花冠。雙方是否會一笑泯恩仇，讓張花冠笑著替翁章梁背書站台，誠如張花冠所呼籲的，黨中央應該多努力。

(中國時報)