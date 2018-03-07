日船蠻橫 漁民要政府硬起來

2018年03月07日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

蘇澳籍漁船「東半球28號」接連2天遭日本水產廳漁業取締船追趕，消息曝光引發漁民不滿，蘇澳區漁會形容日方作法「簡直是進別人家裡打人」、「侵門踏戶」，要求蔡政府硬起來，針對漁民作業海域跟日方交涉，不能默許日船越界行為。

太超過 怎能默許越界

「東」船是兼營娛樂漁船，2月28日以特定漁業身分從蘇澳出港，3月3日在暫定執法線外遭日船追趕，4日「東」船改以娛樂漁船身分載釣客出海，又遭日船緊追，所幸海巡署護漁，人船平安歸來。

「東」船業者事發後很低調，但已引爆漁民對日本作法不滿情緒，蘇澳區漁會常務監事林月英炮轟說：「這叫做侵門踏戶！」她說，3日與4日「東」船的人根本不同批，日本應將3日蒐集的情事提供我方，不該隔天看到「東」船又急著噴水柱追趕，「作法太超過，不尊重台灣政府！」

目前在日本東京開會的蘇澳區漁會理事長蔡源龍6日晚間表示，「東」船3日雖在暫定執法線外，但有無作業或違法之處尚待釐清。但他強調，日方沒抓到「東」船，可向我方外交部或漁業署通報，但4日「東」船載著釣客出海，位置還在暫定執法線內，日船就要登檢，還跑到暫定執法線內，「這就像跑到人家的家裡要打人！」

賴不掉 不容違法執法

蘇澳鎮李姓漁民透露，政府規定漁船不能越過暫定執法線捕魚，若被日本水產廳追到會遭扣押、罰款，現在漁船都有裝通報器，有無越界捕魚「賴不掉」，政府應先調查後認定「東」船有無越界作業再表示意見，若「東」船明明在暫定執法線內，日船還追來噴水驅趕，「實在蠻橫無理，政府應該硬起來，否則等於對日本示弱，默許日船越界對我漁船違法執法！」

面對「台日漁業委員會」會議在即，林月英認為作業海域問題，原本就是政府必須出面討論，此事件對會議影響不大，但蔡政府既然與日本友好，應更能處理好漁業問題，不要讓漁民權益受損。

(中國時報)