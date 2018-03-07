執法線紛爭 學者認需堅守底線

2018年03月07日 04:10 中國時報 陳建瑜 、 曾百村 、 張穎齊 ／台北報導 ／台北報導

對於蘇澳籍「東半球28號」3日越「界」捕魚的說法，師大政治系教授王冠雄昨表示，暫定執法線是我方單面主張，供海巡署等執法單位參考，並非台日海上分界線，台灣東岸向東劃200海里都屬我國專屬經濟海域，漁民在我國專屬經濟海域捕魚絕對沒有問題。

海洋大學海洋法律與政策學院前院長陳荔彤表示，「東」船未進入日本與那國島西部12浬領海範圍，屬模糊「衝突海域」，日本不能對我驅趕炮擊並逮捕，他一面肯定海巡署護漁作法，一面批評外交部「娛樂漁船超過台灣30浬範圍規定」的說法，「是打自己小孩的屁股！」

對於日方執法恰當與否，王冠雄指出，我國漁民在暫定執法線的西側（靠近我國）實施海釣是沒有問題，但憂心日方近日執法越趨強硬，若我方不做回應，日方會以目前執法範圍向我岸推進，對國家維護海上權益或保護漁民形成更大壓力。因此，他支持外交部向日方嚴正抗議，要求未來日方在海域上能夠採取和平手段，能夠與我國先行協調。

陳荔彤研判，當時「東」船應位於漁業署規定的30浬外，也未進入日本與那國島西部海12浬領海的「衝突海域」，加上日本不承認台灣為主權獨立國家，所以根本沒和台灣畫分海域國界。

前移民署長、海大教授謝立功直言，政府不能每次到了選舉才想起漁民，對於近年漁民常涉入執法線紛爭，外交部態度要堅持，更應善用民間團體交流，才能減少此類紛爭。謝立功表示，若「東」船未越界，政府應以台日雙方簽定的協議內容據理力爭或抗議，一定要堅守底線，「一旦退縮，別人以後就會習以為常侵入海域，最終受害仍是漁民！」

(中國時報)