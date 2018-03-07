執法線紛爭 學者認需堅守底線

友善列印
中國時報
／台北報導

對於蘇澳籍「東半球28號」3日越「界」捕魚的說法，師大政治系教授王冠雄昨表示，暫定執法線是我方單面主張，供海巡署等執法單位參考，並非台日海上分界線，台灣東岸向東劃200海里都屬我國專屬經濟海域，漁民在我國專屬經濟海域捕魚絕對沒有問題。

海洋大學海洋法律與政策學院前院長陳荔彤表示，「東」船未進入日本與那國島西部12浬領海範圍，屬模糊「衝突海域」，日本不能對我驅趕炮擊並逮捕，他一面肯定海巡署護漁作法，一面批評外交部「娛樂漁船超過台灣30浬範圍規定」的說法，「是打自己小孩的屁股！」

對於日方執法恰當與否，王冠雄指出，我國漁民在暫定執法線的西側（靠近我國）實施海釣是沒有問題，但憂心日方近日執法越趨強硬，若我方不做回應，日方會以目前執法範圍向我岸推進，對國家維護海上權益或保護漁民形成更大壓力。因此，他支持外交部向日方嚴正抗議，要求未來日方在海域上能夠採取和平手段，能夠與我國先行協調。

陳荔彤研判，當時「東」船應位於漁業署規定的30浬外，也未進入日本與那國島西部海12浬領海的「衝突海域」，加上日本不承認台灣為主權獨立國家，所以根本沒和台灣畫分海域國界。

前移民署長、海大教授謝立功直言，政府不能每次到了選舉才想起漁民，對於近年漁民常涉入執法線紛爭，外交部態度要堅持，更應善用民間團體交流，才能減少此類紛爭。謝立功表示，若「東」船未越界，政府應以台日雙方簽定的協議內容據理力爭或抗議，一定要堅守底線，「一旦退縮，別人以後就會習以為常侵入海域，最終受害仍是漁民！」

(中國時報)

日船蠻橫 漁民要政府硬起來 重疊海域糾紛 「我們不會示弱」

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。