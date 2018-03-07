重疊海域糾紛 「我們不會示弱」

針對我漁船連續兩天被日船緊追一事，外交部長吳釗燮6日到立院備詢時表示，「要找到一個解決的答案，政府的態度從未軟弱過」。（張鎧乙攝）

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中國時報
／台北報導

台、日漁船在重疊經濟海域內的航權糾紛，國民黨立委江啟臣昨在立法院會質詢，是否列入下周舉行的「台日漁業委員會」議程？外交部長吳釗燮表示，「一定會在議程上」，政府的態度從來沒有軟弱過，「我們不會示弱」。

吳釗燮表示，八重山倒三角形水域，一定會在議程上。江啟臣要求政府態度要更強硬，吳釗燮說，這不是態度強硬不強硬的問題，而是要找到大家都滿意的解決之道，政府態度從沒軟弱過，也不會示弱。

農委會副主委陳吉仲則說，台日漁業談判從國民黨時期談到現在，有非常好的結果，這塊海域是台日漁民可以共同作業的部分，下周會繼續與日方討論。

漁業署昨日表示，經過調查，東半球28號確實未向漁業署申請，就擅自進入台日漁業協議海域作業，可吊扣漁業證書1年，期間內不得出海作業，或罰15萬元。

漁業署表示，東半球28號在2月28日至3月3日之間，以特定漁業的身分出航，由於該船漁業執照為延繩釣漁船，根據《延繩釣漁船赴台日漁業協議適用海域作業管理辦法》規定，延繩釣漁船未經許可，不得進入台日漁業協議海域，經查，東半球28號3月1日至3月3日進入台日漁業協議海域內外作業時，並未經過核准，此行為已違法。

漁業署指出，東半球28號在3月4日又以娛樂漁船身分出港，依照《娛樂漁業管理辦法》規定，娛樂漁船活動區域，只限距離台灣本島30浬的範圍內，經查，東半球28號當日出海從事娛樂漁業活動時，距台灣本島37浬遠，也已違反法規，同時未配置足額的幹部船員。

漁業署表示，對於東半球28號違規事項，可分別核處收回該船漁業證照及其幹部船員執業證書一年以下，或處以3萬元以上，15萬元以下罰鍰，漁業署將循國內法令程序，請該船船主進行說明後，再依照事實依法處置。

(中國時報)

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