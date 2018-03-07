新聞透視－兩岸一家親 陸應強勢出手護台

友善列印
中國時報

蘇澳籍「東半球28號」兼營娛樂漁船，本月3日及4日在暫定執法線東側，連續2日被日本水產廳取締緊追，並發射水炮攻擊，既然大陸一再強調兩岸一家，則台灣訂的暫定執法線，大陸應該予以承認，並派出海警船驅趕日本水產廳船隻，這一方面可以體現大陸當台灣一家人，二方面台灣力有未逮、無法保護的領域，大陸應強勢主動捍衛，這才是展現大陸愛台的最佳表現。

大陸日前發布31條對台同等待遇措施，雖然對兩岸融一有所幫助，但所有台灣民眾的感受仍不強烈。如果大陸真要體現把台灣民眾當成自己人，台灣人就是中國人，大陸應該要利用其大國地位，保護台灣不受外國欺侮。

以「東半球28號」遭日暴力驅趕一事來說，日本海上維權向來強勢，唯一的對手只有大陸的海警船隊伍。如果大陸真的認為兩岸統一已經是現在進行式，就應該幫台灣漁民出頭，逼迫日本公務船退出台灣漁民可合法捕漁的範圍，這才是全面操之在我，並能讓台灣民眾感覺到，國台辦副主任劉結一所說，大陸國際地地提升，台灣同胞在國際社會享有的地位也就越來越重要，但這個地位，是作為全體中華民族所享有的地位。

民進黨政府如聰明，也應該善用兩岸是一家的籌碼，先前傳出一旦美國對北韓動武，台灣擬成為美國撤僑中繼站，為何選台灣？理由很簡單，台灣是中國的一部分，北韓絕不可能對台灣出兵，否則必遭來中國的干涉與報復。所以，像行政院長賴清德6日所說，惠台本質上都是利中的政策，目的都是要併吞台灣，這類挑釁的話，就免了吧，別把台灣一手好牌，打成只剩鬼牌。

(中國時報)

重疊海域糾紛 「我們不會示弱」 熱點分析－捍衛經濟海域權益 豈…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。