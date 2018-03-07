新聞透視－兩岸一家親 陸應強勢出手護台

2018年03月07日 04:10 中國時報 連雋偉

蘇澳籍「東半球28號」兼營娛樂漁船，本月3日及4日在暫定執法線東側，連續2日被日本水產廳取締緊追，並發射水炮攻擊，既然大陸一再強調兩岸一家，則台灣訂的暫定執法線，大陸應該予以承認，並派出海警船驅趕日本水產廳船隻，這一方面可以體現大陸當台灣一家人，二方面台灣力有未逮、無法保護的領域，大陸應強勢主動捍衛，這才是展現大陸愛台的最佳表現。

大陸日前發布31條對台同等待遇措施，雖然對兩岸融一有所幫助，但所有台灣民眾的感受仍不強烈。如果大陸真要體現把台灣民眾當成自己人，台灣人就是中國人，大陸應該要利用其大國地位，保護台灣不受外國欺侮。

以「東半球28號」遭日暴力驅趕一事來說，日本海上維權向來強勢，唯一的對手只有大陸的海警船隊伍。如果大陸真的認為兩岸統一已經是現在進行式，就應該幫台灣漁民出頭，逼迫日本公務船退出台灣漁民可合法捕漁的範圍，這才是全面操之在我，並能讓台灣民眾感覺到，國台辦副主任劉結一所說，大陸國際地地提升，台灣同胞在國際社會享有的地位也就越來越重要，但這個地位，是作為全體中華民族所享有的地位。

民進黨政府如聰明，也應該善用兩岸是一家的籌碼，先前傳出一旦美國對北韓動武，台灣擬成為美國撤僑中繼站，為何選台灣？理由很簡單，台灣是中國的一部分，北韓絕不可能對台灣出兵，否則必遭來中國的干涉與報復。所以，像行政院長賴清德6日所說，惠台本質上都是利中的政策，目的都是要併吞台灣，這類挑釁的話，就免了吧，別把台灣一手好牌，打成只剩鬼牌。

(中國時報)