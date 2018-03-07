熱點分析－捍衛經濟海域權益 豈能做做樣子

2018年03月07日 04:10 中國時報 陳建瑜

蘇澳籍「東半球28號」連續2天遭日本公務船緊追驅趕，雖然該漁船違反國內法規，不該出現在該爭議海域，但日本以緊追方式驅趕的做法，實強烈過當。在下周台日漁業委員會召開前夕，政府態度應保持強硬，以維護我國專屬經濟海域的權益。

持平而論，攤開所有證據，「東半球28號」作為娛樂船，已違反《娛樂漁業管理辦法》規定的活動區域，即在台灣距岸30浬內的限制範圍，另外，該船作為「延繩釣漁船」也未經核准進入台日漁業協議海域內外作業；換言之，這漁船自始自終就不應出現在該海域，因此漁民得接受國內法規的追究，毫無疑問。

不過，既然漁船是違反國內法，日本其實毫無置喙之地。從漁業署公布的軌跡圖來看，該漁船都並未進入日本相關島嶼的12海里領海，即使該漁船有越界捕魚行為，也仍在我國專屬經濟海域內，「理論上」並無問題，日方實在無須採取強烈的緊追驅趕至我領海附近，外交部在此嚴正抗議理所當然。

「理論上」雖為如此，但我國專屬經濟海域與日方多屬重疊，因此在馬政府努力下，藉大陸與日本在釣魚台爭議引發兩國關係陷入僵局的外在條件下，台日談出《台日漁業協議》，希望能夠擱置釣魚台主權爭議下，做出妥善的漁業安排，讓台日漁民都能夠安心捕魚。然而，日本多年來始終不願在北緯27度以北，及八重山群島以南的台日重疊水域與我國談妥，除中日關係逐漸改善外，蔡政府上台後對日本友好的態度，更無法創造日本得以妥協的必要條件，如此一來，即使將此爭議排入下周台日漁業委員會的議程，恐怕最後僅淪為各說各話的場景。

日本選在台日漁業委員會召開前採取強硬手段，這敏感時機不免讓人懷疑日本確有心想使「下馬威」。不管是台日海洋事務合作對話會議或台日漁業委員會，近年來只是做做樣子，營造友好氣氛，真正爭議的沖之鳥等漁業爭議都不談，難免讓外界質疑蔡政府的談判能力。

無論如何，此次「東半球28號」衝突正凸顯其他未談妥的重疊海域需要台日共同對話，必須要求日方談出實質內容，不能僅停留在對日嚴正抗議，否則未來損及我漁民身家性命的事件可能還會再發生。

(中國時報)