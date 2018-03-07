北農休市、菜價崩 農委會究責 柯P嗆 人為疏失大家都有份

2018年03月07日 04:10 中國時報 張潼 、 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

台北農產運銷公司過年休市5天後接連二度休市3天，外界質疑北市府未做好把關，總經理吳音寧有失專業，導致每年都有的休市日，竟在開市後造成果菜價格暴跌，農委會也質疑假放太多天。台北市長柯文哲6日反嗆，這一定是人為疏失，包括農委會在內「大家都有份」，否則以後北農總經理人選由市府決定，完全執政就可完全負責。對於柯的嗆聲，農委會暫不回應。

北農總座 乾脆市長決定

農委會副主委陳吉仲則回應，農委會正專注於周四（8日）北農開市後 農產品產銷狀況，盼透過分散通路方式，確保周四至周六開市後運作正常，及蔬菜價格能維持合理水準，其他問題包括休市決定制度等，非當務之急，最快下周提出來討論，看哪部分需檢討或說明，他屆時願意把話講清楚。至於北市府的說法暫不回應。

北市農產、漁產、禽肉批發市場的休市日，由市府市場處在前1年邀集產銷團體、公有零售市場攤商權益促進會共同開會決定。

柯文哲坦言，不是今年才第一次連休3天，前2年也有，卻沒發生菜價掉20％以上的事情，表示今年一定有什麼因素。

檢討改進 不必推卸責任

不過，菜價崩跌後，農委會將責任歸屬指向北市府，直指休市日太多，柯文哲繼日前回應「不然他（中央）下來指導啊」，昨又忍不住抱怨，要講狠話的話，他也有很多可講，但不需要這樣，發生事情就檢討、改進，不要出事就開始推責任。

因當時是民進黨政府屬意由吳音寧接任總經理，柯最後雖答應，但曾對外透露對其專業有疑慮，要想想如何協助她。對於這次被農委會當作菜價下跌的「罪魁禍首」，柯文哲直接反嗆說：「以後北農總經理我決定，那就完全執政、完全負責！」

完全執政 就可完全負責

柯文哲強調，這一定是人為疏失，但可以改進，現在一直在找誰要負責，大家都有份，「不然以後農委會不要來開會、會議紀錄也不要給你看，也不是這樣嘛，這種東西大家一起做出來的，就看以後怎麼避免就好，何必這樣推來推去？」不過他也說，外界質疑吳音寧現在神隱，「不然叫她怎樣？出來對付你們？」

(中國時報)