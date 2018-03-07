種愈多賠愈多 二崙菜農拚耕鋤 搶約火螺仔

2018年03月07日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

北農忙休市，雲林忙耕鋤。二崙鄉菜農一窩蜂耕鋤油菜、青江菜、小白菜等，1名農友找了4家才找到耕耘機，但因耕鋤補助6日才生效，已耕鋤者不溯及既往，農友間Line群組一片哀嚎聲：「土裡還看得到綠綠的」、「早知道就多留2天」、「太勤勞也不行啊」！西螺果菜市場昨天交易熱絡，均價每公斤16.5元。

雲林縣長李進勇昨勘查二崙鄉冷藏倉儲工廠後表示，北農5日至7日又休市，縣內每天至少囤積800公噸菜量，縣府祭出農民耕鋤、預冷二選一，加上縣府促銷協助農民度過困境。其中耕鋤措施每公頃補助7萬5000元，因中央未回應，縣府先動支預備金並向農委會爭取，至於可延長蔬菜保鮮期的「預冷」處置，縣府與農民團體各補助1/3經費，農民自負1/3。

40歲二崙鄉菜農關秉陞說，一聽到有耕鋤補助，趕緊找「火螺仔」（代耕的耕耘機），因很多人趕著要耕鋤後再復耕，他找了4家才終於找到1台。

關秉陞無奈說，務農得靠天吃飯，最近天氣好，蔬菜長得快，北農農曆初九休3天，元宵節又休3天，很早就有人拿去預冷，但沒想到跌這麼慘。

他指出，以1分地菜園來說，不算自耕的人力成本，肥料、農藥、雇工等就要1萬5000元，以生產2000公斤油菜計算，拍賣價1公斤9元，總值才1萬8000元，但如今北農拍賣價才1公斤2元，種愈多賠愈多。他寧可趕快耕鋤後復耕。

雲林縣農業處長林慧如指出，耕鋤措施只針對短期葉菜類，不包括高麗菜、包心白菜等大宗蔬菜，6日到11日5天內完成、每公頃補助7.5萬元。

(中國時報)