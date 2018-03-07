新聞透視－攬才顏色勝專業 北農悲哀

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中國時報

從台大「卡管」事件，到眼前菜賤傷農的北農之亂，政府只問顏色、不問專業的用人原則，無非都是為了滿足權力慾望。只是，縱使站對風口、豬都能飛，但沐猴而冠，早晚會被打回原形。吳音寧掌北農，就是血淋淋的例子。

如果說，以吳音寧的經歷，別說台北農產運銷公司，恐怕連要經營一間能賺錢的超市都是問題。因為，在她接掌總經理之前，工作經驗除了寫書、參與農抗，就是靠著擔任彰化溪州鄉長的表哥關係，擔任鄉長祕書。

如今，這位小祕書接下大公司，是每年交易金額逾50億的台灣最大蔬果拍賣平台。就以全台最大農業生產地雲林來說，每天破千噸的蔬果交易，有4成就是送往北農；因此，要說北農掌握數萬雲林農民生計也不為過。

前雲林縣長的蘇治芬就曾開玩笑地說，「一個北農拍賣員，有時候講話比她這個當縣長的還有分量」，在在顯示北農左右台灣蔬果價格的驚人影響力。

不是說小孩不能玩大車，文青不能管北農，但，去年吳音寧在接總經理3個月後，被問到每日蔬果進貨量各是多少竟還答不出來，還自稱有專業，這如果不是自我感覺良好，就是拿農民的溫飽開玩笑。

不可否認，吳音寧確實長期展現對農權議題的熱情。但，光靠熱情就可接掌北農，這種邏輯如果說得通，那是不是對新台幣有熱情的人，都能當央行總裁？不是吧！不幸的是，吳音寧的人事案，就是這麼匪夷所思。

因此，從吳音寧的例子，清楚暴露出民進黨政府對權力吃乾抹淨的慾望，縱使沒人才可推，也硬要有位就卡，就如同「卡管案」，為不讓非我族類者接台大，也能逾越法律規定干涉遴選，這全都是顏色凌駕專業、政治扭曲體制。只是，外行領導內行的結果，就是爽到你、艱苦到老百姓。

(中國時報)

種愈多賠愈多 二崙菜農拚耕鋤 搶… 新聞幕後－吳音寧文青出線 政治…

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