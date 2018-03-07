新聞幕後－吳音寧文青出線 政治協商結果

2018年03月07日 04:10 中國時報 柯伶穎 、 李義

台北農產運銷公司連續休市導致菜價崩盤，農委會與台北市政府互踢皮球，北農前總經理韓國瑜痛批「這不是天災、是人禍」，更引發外界對現任總經理吳音寧沒專業、不適任的質疑聲浪。說穿了，吳音寧能接任北農總經理，其實就是農委會、北市府雙方政治協商的結果。

北農屬半官方、半民營性質的公司，過去多由北市府指派董事長，但實質掌控經營大權的總經理，則長期由前雲林縣長張榮味派系主導，蔡政府與柯聯手拉下時任總經理的韓國瑜，規畫民進黨祕書處主任蔣玉麟出任，但因雙方互信不足等變數下，2016年董事會補選中竟輸給張派。

直到2017年3月韓國瑜請辭獲准，同年6月改選，北市府、農委會聯手取得青果社和民股支持，終打敗張派，取得北農人事決定權。

當時北市府與農委會雖決定推派副市長陳景峻出任董事長，卻喬不定總經理人選，北市府提出由前畜產運銷公司董事長郭萬清出任，卻被農委會打槍「不專業」，農委會屬意綠營前立委賴坤成，也被柯認為「太像政治酬庸」而破局。

農委會最後推出本土作家吳晟之女、自身也是長期關心小農的作家吳音寧，並於去年6月遴選出線，才結束一波三折的人事案，但當時柯即對吳的專業度有所質疑。

依農委會副主委陳吉仲說法，吳音寧曾從事農產文創相關工作，並擔任溪州鄉公所主任祕書，有行政經驗且與農業公民團體熟識。但她父親吳晟為蔡政府資政，她本人則是農陣成員，外界分析她的出線，代表蔡政府藉此收編農陣成員。

吳音寧上任不到1年，面對龐雜的北農體系，雖常到市場視察，卻也透露，吳對業務的熟悉度不夠，惹出這場風波，不意外。

(中國時報)