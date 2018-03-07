張麗善開火 賴揆回批張家也要負責

2018年03月07日 04:10 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

台北農產運銷公司果菜批發市場日前連休3天，引發蔬菜到貨量暴增、價格重跌。藍委張麗善昨立法院質詢時批評，農產運銷公司總經理吳音寧身為現場指揮官，卻神隱多日，而農委會讓政治凌駕專業、外行領導內行，要求農委會負起賠償責任。但行政院長賴清德回嗆，雲林張家派不少人在北農董事會，若要負責，董事會也有份。

張麗善昨質詢時先問，北農過度休市造成農民損失，究竟是天災還是人禍？賴清德說，講人禍比較嚴重，但當初北農檢討休息時間沒考慮這點，坦言「當然是失誤」。

張麗善指出，葉菜類在休市前一公斤17元，休市後只剩2元，農民的成本要12元，認為雲林縣是受害縣市，明明是台北市府、台北農產公司、農委會做錯事，卻要縣府拿錢出來擦屁股，「這樣對嗎？公平嗎？」

賴清德起初打圓場，表示責任要看輕重。他說，北農運銷公司當初在休假時，恐沒考慮這一點，目前最重要的是降低農民損失，並肯定雲林縣長李進勇的作為。

但張麗善不滿意賴清德與農委會的做法，不斷要求農委會應該要補助農民，對這次「人禍」損失負責。張更批評，吳音寧身為現場指揮官，現在卻不用負任何責任，而農委會對農產運銷公司有人事權，「難道你們當時搶權力，現在不用盡義務嗎？」

賴清德回嗆，現在是要先解決問題，如果要檢討責任，農產運銷公司的董事會也要負責，並直指張家也在董事會派好幾席。賴說「大家很清楚，你們張家有辦法影響農產運銷公司啊！」並直言張未談及北農董事會的說法並不公平。

(中國時報)