地下教長莊國榮 卡管黑手

2018年03月07日 04:10 中國時報 周毓翔 、 林志成 ／台北報導 ／台北報導

國民黨立委柯志恩昨質詢行政院長賴清德時，爆料台大校長遴選爭議「卡管」的幕後黑手，為前教育部主祕莊國榮。柯志恩受訪表示，「卡管」是獨派及親綠學者發動的，不太可能是蔡英文及賴清德指示，她引用莊國榮名言，形容「這只是小孬孬層級的鬥爭。」

莊雖否認 但教部稱他國師

對此，莊國榮回應說，他完全沒有參與此事，對管案也沒意見。不過，莊國榮常參與教育部事務，昨上午11時多，記者就在徐州路聯合辦公大樓樓下遇到他，他剛從教育部開完會正要離去。

台大校長當選人管中閔遴選過程爭議不斷，學校開學至今還無法上任。教育部不僅暫緩任命管中閔，還連發8道公文要求台大釐清遴選爭議，被外界質疑是在刻意「卡管」。賴清德昨強調，「政府沒有卡管、教育部沒有卡管，都是依法公正處理。」

柯透露，莊國榮在潘文忠擔任教育部長後頻繁進出教育部並參與會議，教育部人員對此都頗有微詞，私下給莊取了「國師」、「地下部長」的稱號。

柯志恩昨質詢賴清德時表示，她很同情潘文忠，潘是文官出身，背後沒有靠山，只能看顏色，發生事情擋不住壓力。她緊接著爆料整起台大校長「卡管」事件的幕後黑手就是莊國榮。

原定227將核聘 莊下令不准

柯志恩說，她掌握確定消息，2月27日教育部依據台大的回文原要發布聘任，卻被莊國榮擋下來，莊堅持教育部一定要拖延到台大校務會議召開後再做決定，整個教育部都知道，只有賴院長不知道，柯志恩要求賴清德好好調查，幫部長把幕後黑手拿開，讓教育回歸正常。

潘文忠則強調，台大召開校務會議不是任何人可以指揮的。

柯志恩受訪時指出，「卡管」所引發後續效應對民進黨不利，她不認為蔡、賴可能在背後指揮此事，反倒是在「放任」，主導整起事件是獨派及親綠學者，剛好找上莊國榮給教育部下指導棋，「民進黨真的要的話是很狠的，這只是小孬孬層級的鬥爭。」

(中國時報)