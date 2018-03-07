人物側寫－那位抓狂的莊助理教授

2018年03月07日 04:10 中國時報 林志成

被指為「卡管案」幕後藏鏡人的政大公行系助理教授莊國榮，曾擔任教育部主祕，當年教育部拆除中正紀念堂牌匾，他站上第一線而家喻戶曉。莊國榮過去見到電視台攝影機就失控，差一點因此失去教職，但近年轉為低調，卻成為諸多教育政策的幕後影舞者。

杜正勝擔任教育部長時，2007年8月將莊國榮從政大借調至教育部擔任主祕。同年12月，教育部要拆除中正紀念堂的牌匾，卸除「大中正至」換上「自由廣場」，把「中正紀念堂」改為「台灣民主紀念館」，引發藍綠對決，莊國榮站上第一線，以強硬態度及情緒性話語回應外界質疑，一戰成名。

2008年3月16日，莊國榮在民進黨「長（謝長廷）昌（蘇貞昌）」台中市競選總部的造勢活動上說，「馬英九（國民黨總統候選人）給我的感覺就是小孬孬，一輩子可能不知道何謂guts，不知道什麼是男子氣概和魄力。」

同一個場合，莊國榮又以粗口批評馬英九已過世的父親馬鶴凌說：「馬英九的爸爸每天滿口仁義道德，卻跑去開查某（台語，嫖妓玩女人），乾女兒變成X女兒啦！」這席話引起軒然大波，當晚即辭去教育部主祕一職。

莊國榮私底下是一個相當客氣、有禮的人，但那段時間，他遇到電視台攝影機就失控，講了一堆不當言論，讓外界難以置信是出自讀書人之口。由於他是從政大借調出去，他每次公開發言時，政大常被抗議電話打爆，要求學校解聘他。

2008年6月，政大校評會以「行為不檢，有損師道」為由，決定不續聘莊國榮。不過這個案子報到教育部後，教育部以法律有瑕疵無法解聘為由退回，莊國榮因此保住教職。

2008年至2016年國民黨執政時，莊國榮相當低調，不再隨便公開發言，但學術工作也沒有什麼進展，到現在都還是助理教授。2016年潘文忠接任教育部長後，他再度重出江湖，成為潘政治上的依靠，但由於未謹守分際，成為許多教育政策的幕後藏鏡人，再度引起爭議。

(中國時報)