誰來打破兩岸僵局 扁自嘲「廢物可再利用」

2018年03月07日 04:10 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

雖身陷囹圄，但前總統陳水扁仍心繫台灣，對重中之重的兩岸關係尤其關注，據友人轉述，阿扁質疑蔡英文總統找宋楚瑜、許信良去大陸的效果有限，並以「中美建交」是在最反共的美國總統尼克森手中完成，一邊一國的阿扁能如同尼克森，打開世紀僵局嗎？頗堪玩味。

大陸對台灣首度政黨輪替後的兩岸局勢有著諸多的不確定感，阿扁當選總統後，在就職大典拋出「四不一沒有」，立即穩定住兩岸關係。

還原那段兩岸暗潮洶湧的日子，陳水扁陸續提出兩岸的「陳七條」中，其實早已有「四不」的初步構想。

隨著，520就職典禮接近，漸漸形成四不：「不會宣布獨立，不會更改國號，不會推動兩國論入憲，不會推動改變現狀的統獨公投」，而當選到就職前，2個月內陳水扁到李登輝官邸請益不下10次，「沒有廢除國統綱領與國統會」就是出自李登輝建言。

2000年上任接見外賓，陳水扁深知維持兩岸正常經貿關係已無可逃避，拋出「在中華民國憲法下，一個中國架構不是問題」，以突破兩岸直航僵局，但遭時任陸委會主委蔡英文反對，兩岸直航延遲10年才得以成真。

雖然，最後國統綱領及國統會都在他手中廢除，也因此被冠上獨派的帽子，但他從不否認兩岸關係是台灣政治的重中之重。對於蔡英文找宋楚瑜、許信良扮演兩岸橋樑，阿扁曾反問友人，「有用嗎？」

但誰適合去打破兩岸僵局？陳水扁沒給答案。不過，友人請他簽名留念時，阿扁寫「廢物可以再利用」。

一邊一國的阿扁可把賣台疑慮降至最低，與最反共的尼克森不會犧牲美國利益，異曲同工之妙，令人憑添無限想像空間。

(中國時報)