幕後追擊－潘文忠對莊國榮言聽計從

2018年03月07日 04:10 中國時報 林志成

教育部遲遲不核定台大校長當選人管中閔人事案，立委指幕後藏鏡人是教育部前主祕莊國榮。據了解，莊國榮對教育部長潘文忠有提攜之恩，加上他對很多事情堅持，對潘文忠造成強大的感情壓力，也是教育部至今未聘任管中閔的原因。

台中市長林佳龍現為民進黨派系「正常國家促進會」實質領袖，並兼任台灣智庫董事長，莊國榮則為台灣智庫執行長，與林佳龍熟識；2014年底，透過莊國榮的引介，時任國家教育研究院副院長的潘文忠，高升擔任台中市副市長。

潘文忠是文官出身，在國民黨執政後期，擔任國家教育研究院副院長，但其實是「遭冷凍」，沒什麼權力。莊國榮和潘文忠在杜正勝擔任教育部長時共事過，他將潘文忠從「冷凍庫」解凍，推薦給林佳龍擔任副市長，這是潘文忠人生重大轉折，從此有了不一樣的風貌。

潘文忠擔任教育部長後，莊國榮就常在教育部出入參加各式會議，教育部官員都知道「莊國榮的話對潘文忠有影響力」，外界還稱他「地下教育部長」。

在台大校長當選人管中閔人事案上，據了解，蔡英文總統及行政院長賴清德並未對教育部下指導棋，因為下了也沒用，潘文忠之前就提過辭呈，隨時可走人。反倒在春節後的內閣改組中，蔡英文拜託潘文忠留下來。

據了解，潘文忠雖認為管中閔案的某些疑義須要釐清，但沒有要刻意「卡管」，2月27日台大回覆管中閔的兼職表格後，原決定將核定人事案，沒想到莊國榮跳出來，堅持要等到台大臨時校務會議後，再看後續怎麼處理。

據了解，莊國榮在教育部內有眼線，可以掌握教育部政策的發展，一旦他認為有不妥的地方，就會跳出來「指導」，甚至打電話到教育部罵官員。管中閔人事案，就是在莊國榮多次介入後，才不斷延宕。

莊國榮目前只在政大擔任助理教授，但卻失去分際垂簾聽政，「地下教育部長」的權力氾濫到如此程度，真讓人大開眼界。

(中國時報)