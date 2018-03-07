化解藍綠對立的鑰匙在蔡手中 特赦扁要靠政治解決

2018年03月07日 04:10 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

台灣社會歷經三度政黨輪替，理應是愈趨民主理性，但藍綠對立化卻有如一堵高牆，硬生生切割兩邊；陳水扁友人轉述阿扁看法，唯一能推倒高牆的做法就是特赦，而且特赦不是法律問題，需要政治解決。

反對特赦的藍綠人士都說「阿扁可惡」，他氣憤地說：「阿扁可惡！其他人就不可惡嗎？」以競選經費申報為例，那個政治人物有誠實申報，從歷年選舉的報導中就可看見，有人花了數十億甚至百億選總統，結果都只申報幾億元，「他們都不誠實，卻都過的比我好」，「還有民進黨有人拿了我幾百萬、甚至四千萬，有誰申報？」

而他選擇據實申報卻被媒體章取義曲解為阿扁認罪，因而失去話語權，無法為自己辯解。友人轉述，阿扁用「凝」形容悶到不能再悶的心情，病痛也是「凝」出來的。

阿扁再度解釋飽受質疑的國務機要費，李登輝有奉天專案孳息、每年1億做為特別費，進行機密外交，還能撥充、流用，根本無需發票實報實銷。而扁把近40億的奉天專案經費返還國庫，蒐集發票核銷費用，用於機密外交卻被控告貪汙。

阿扁直言，特赦是唯一能化解藍綠對立，達到政治和諧的方法。

他以世界各國對待前任總統為例，不論是涉及貪汙，甚至是殺人的前任總統，最終都以政治手段解決，就是無罪特赦。例如韓國全斗煥因光州事件被判死刑，繼任者盧泰愚也被判刑，金泳三特赦2人，都為化解社會對立，最後他們三人還一起出席金大中就職典禮。菲律賓前總統艾斯特拉達也僅是軟禁在自己別墅，最後還又回鍋參選總統。

阿扁對捨特赦改以重審、再審方式處理扁案大表不滿，他並以蘇建和案前後花了24年、鄭性澤案14年、蘇炳坤案30年為例，感嘆「人生有幾個10年、20年」，一次再審就會浪費10年以上的光陰，再審不是有效率的做法。

特赦是打開藍綠對立僵局的鑰匙，而這把鑰匙就在蔡英文手裡。阿扁告訴友人，馬英九不特赦他，他可以理解，畢竟是敵黨，蔡總統呢？這個問題的關鍵是蔡總統，不必牽拖其他人。

(中國時報)