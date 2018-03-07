C肝新藥擴大補助1.6萬人

健保署昨宣布，治癒率達99%的C肝口服新藥，今年補助名額將擴大至1萬6440人；圖為民眾在肝病門診藥物諮詢。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

台灣現有近70萬名C肝患者，健保署去年初首度將C肝口服新藥納入健保給付，共有9538人受惠，且完成療程者治癒率高達99％，較傳統療法高出25％。健保署昨宣布，今年補助名額將擴大至1萬6440人，並預留670個名額給原鄉地區，讓患者早日擺脫肝病夢魘。

670名額 保留給原鄉

根據統計顯示，台灣過去僅有10萬多名C肝患者接受治療，主要為傳統干擾素合併雷巴威林治療，由於副作用較大，易讓病人感到不適而中斷療程；口服新藥問世後，雖然價格昂貴，但治癒率高且幾乎無副作用；健保署去年初釋出8000個口服新藥名額，之後因申請狀況踴躍，決定再將健保給付傳統干擾素的名額挪至口服新藥，受惠人數來到9929人。

健保署長李伯璋表示，口服新藥因副作用小，患者多展現極高的服藥順從性，僅約4％患者未完成全部療程，而完成療程者，經檢測發現治癒率高達99％，較傳統干擾素合併雷巴威林治療的74％的治癒率高出25％。

僅服藥3個月 就治癒

衛福部今年編列49.36億元用在C肝藥物（含口服新藥和傳統干擾素療法），較去年高出逾18億元；因預算增加，李伯璋宣布，在保留干擾素療法費用後，今年提供新藥治療的名額將增至1萬6440人，較去年多出6511人。

60多歲、住苗栗泰安鄉的泰雅族婆婆陳玉音，雙親和自己都是C肝患者，數年前曾接受傳統干擾素治療，但副作用高，成天都在昏睡、無力中度過，無法工作和做家事，最終宣告治療失敗；日前在醫師協助下，成功申請到健保C肝口服新藥，僅3個月就治癒，且療程中幾乎沒有副作用。

名額剩6成 申請要快

包含泰安鄉在內，台灣多個原鄉地區的C肝盛行率很高，有的甚至高出全國平均值10倍；李伯璋說，為強化原鄉地區的肝炎防治，今年也預留670個新藥名額，給居住在山地原鄉的C肝病人，並會派專科醫師深入當地衛生所，替患者診斷、開藥及追蹤。

健保署表示，今年C肝新藥優先給付肝纖維化F3以上的患者，後續會視情形逐步放寬；截至昨日凌晨，已有6541人進行申請，名額已使用4成。

(中國時報)

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