亞大辦學績優 全台第6

《Cheers》雜誌公布的「2018大學辦學績效成長最佳Top20」調查，亞洲大學位居全台第六。（亞大提供）

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中國時報
／台中報導

由《Cheers》雜誌主辦、全台138位大學校長評選的「2018大學辦學績效成長最佳Top20」調查，亞洲大學位列全台第6名、私校第2；校方強調，該校已連續4年在此評比中名列全台私校第2。而在「外國交換學生人數TOP20」評比中，亞大則名列全台第4名。

《Cheers》雜誌評論指出，台灣的國立大學在外國交換生能量方面占有優勢，但創校不到20年的亞大堪稱異軍突起，其於105學年度外國交換學生人數大幅增加，排名竄升到全台第4，僅次台大、中山及政大，而其在台灣學生赴海外交換生人數方面排名全台第10。

此外，遠見雜誌也在「2018大學入學指南」中列出註冊率、生師比、助學金以及產學金等4大關鍵指標；根據其調查，公立大學日間部學士班註冊率都達到9成以上、私校日間部學士班新生註冊率則落差較大，其中，中信金融管理學院名列第1，亞大在106學年度日間部學士班的註冊率達97.6％，在私校大學中位居第3。

亞洲大學強調，遠見列出的4項關鍵指標，學校全部達標，在私立大學專任教師每位平均承接產學合作計畫經費部分，「中亞聯大」系統大學表現亮麗，其中，中國醫藥大學106萬元為第1名、亞大47萬元居第5名；至於提供學生助學金、日間學制生師比2項指標部分，亞大分別排名第10、22名。

「學校辦學有特色、獲得國際排名的認同，才能讓外國學生願意交換！」亞大校長蔡進發表示，學校創立僅18年，能快速成長並對外延攬名師授課，以及近年來在英國泰晤士報、美國新聞與世界報導等專刊的國際排名上榜，對外籍學生來就讀形成強烈誘因。

(中國時報)

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