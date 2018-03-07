新北首創 滿65歲免費配眼鏡

本身也是驗光師的新北市鐘錶眼鏡公會常務監事李汪元，去年至今已替上千位長者免費驗光配眼鏡。（吳岳修攝）

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中國時報
吳岳修／新北報導

眼睛是靈魂之窗，關懷長者從「眼」做起！新北市政府利用善心捐款首創「關懷爸媽視角計畫」，成立全台獨一無二的「新北敬老眼鏡行」，免費替設籍新北市的65歲長者檢查視力、配老花眼鏡，目前已有1萬6624位長者受惠。

朱立倫6日在市政會議時頒獎表揚新北市鐘錶眼鏡公會及多位醫師、驗光師，感謝他們熱心協助參與「敬老眼鏡行」，從去年至今，已服務新北市16624名市民長者。

社會局長張錦麗說，為了妥善運用新北市府收到的無名氏善心捐款，與衛生局、鐘錶眼鏡公會及上百家眼鏡行合作，首創全台獨一無二的「新北敬老眼鏡行」，共同守護長者視力，免費替長者檢查視力、驗光、配老花眼鏡。

社會局老人福利科督導林妏燕指出，新北市去年推出「關懷爸媽視角計畫」，結合眼科醫師與視力篩檢巡迴車，赴新北29個行政區服務；今年再獲無名氏捐款，決定擴大辦理，讓符合資格的長者們，可以自行到合作的敬老眼鏡行辦理。

衛生局長林奇宏表示，從3月6日起，凡設籍新北市滿65歲長者，且未接受106年配鏡服務者，只要持身分證正本、健保卡或敬老悠遊卡，均可獲免費檢查驗光與配鏡，敬老眼鏡行名冊可上衛生局網站「新北敬老眼鏡專區」查詢，或上市府「當我們老在一起」網站搜尋。

新北市鐘錶眼鏡商業同業公會常務監事李汪元說，他本身是驗光師，也經營眼鏡行，市府推動敬老眼鏡活動很有意義，老人家大都有老花眼疾問題，兩眼視力與狀況不一，如果只使用坊間簡易老花眼鏡，長久下來很傷眼睛，應該要找專業驗光師檢驗視力，才能配出最適合自己眼睛的眼鏡。

(中國時報)

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