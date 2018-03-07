腸病毒升溫 出生3天染病

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中國時報
／台北報導

國內最近2周相繼發生出生才3天、10天的新生兒感染腸病毒克沙奇B1型併發重症案例，現正於加護病房救治中；疾管署統計，最近2周腸病毒門急診人次呈現上升趨勢，重症病例也高於近2年同期，民眾不可輕忽。

疾管署防疫醫生蘇家彬表示，2例新生兒腸病毒併發重症病例，1例為住在新北市的男嬰，出生才3天，因出現活動力、體溫降低與食欲不振送醫，經確診感染腸病毒。另1例則是住在北台灣的10天大男嬰，因腸病毒併發肝炎、心肌炎，2位新生兒都在加護病房救治中。

根據疾管署統計，今年第9周（2月25日至3月3日）腸病毒門急診達到3484人次，不僅高於2016、2017年同期（2962及3123人次），最近2周更呈現上升趨勢。此外，今年已有3例腸病毒併發重症，其中2例為新生兒感染克沙奇B1型、1例為幼童感染克沙奇A4型，也高於近2年同期（0例、1例）。

新生兒感染腸病毒的途徑可能為經胎盤、生產時經產道或產後及成人照顧者所感染，主要感染病毒類型為伊科病毒或克沙奇B型，常見發燒、躁動不安、倦怠、食慾不振及斑疹等症狀。

近2例新生腸病毒重症病例並非母子垂直傳染，蘇家彬研判，應是受到沒有明顯症狀的成人照顧者感染。成人返家務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，切記用肥皂洗手。也提醒準媽媽產前14天起至分娩前後如有發燒、上呼吸道感染、腹瀉、肋肌痛等症狀，應告知醫師並與嬰幼兒採取適當隔離措施。

(中國時報)

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