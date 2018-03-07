小心靜脈曲張併發血栓

2018年03月07日 04:10 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

長庚醫院最新研究發現，靜脈曲張患者，產生深層靜脈栓塞是正常人的5.3倍，產生肺栓塞為1.73倍，產生周邊動脈疾病更是正常人1.72倍，嚴重者甚至會危及生命！經常久站或愛穿高跟鞋者，為罹患靜脈曲張的高危險族群，應小心深層靜脈栓塞的嚴重併發症。

長庚醫院皮膚科副主任張學倫表示，腿部的靜脈為了對抗地心引力，讓血液從腳流回心臟，必須利用小腿肌肉當做幫浦，而靜脈內的瓣膜則防止血液逆流，如果瓣膜出了問題，血液便會淤積在下肢血管，造成靜脈管徑變大、變形。

為了解靜脈曲張的併發症，張學倫利用健保資料庫，針對2001至2013年台灣地區靜脈曲張約21萬名患者進行追蹤研究，結果發現其發生深層靜脈栓塞、肺栓塞與周邊血管疾病，均較正常人高出許多。

張學倫指出，大多數靜脈曲張者未受到應有診療，台灣每年僅有0.53％的靜脈曲張患者就醫，主要是因為患者認為只是影響外觀，不治療也不會危及生命；以年齡層分析，深層靜脈栓塞以年紀大者為多，年輕族群（20至54歲）較少，但是年輕者的症狀比年長者嚴重。

張學倫指出，老師、櫃姐、空姐都是靜脈曲張的好發族群，尤其是愛穿著高跟鞋的人，因為腳踩高跟鞋，用到的是大腿肌肉而非小腿，且只用腳尖當作支點，腳踝沒有活動，當血液無法正常流動壓縮在小腿，便易加速深層靜脈栓塞的發生，進而出現蜘蛛樣靜脈、網狀靜脈等靜脈曲張。

張學倫強調，走路、跑步等適度運動有益預防靜脈曲張，但泡溫泉並不會改善症狀。有靜脈曲張的病患最好能及早至醫院門診接受診療，避免產生嚴重的後遺症；新的微創血管內射頻治療，可把受損靜脈封閉、改變血流，安全性高，傷口幾乎無疤痕，恢復快。

長庚醫院此篇靜脈曲張併發症研究，為「美國醫學會雜誌」135年來第1次收錄亞洲醫師撰寫的靜脈曲張論文，已有40多家國際媒體報導。

(中國時報)