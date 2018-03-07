阿里巴巴20億 圓台灣新創夢

阿里巴巴創辦人馬雲日前來台演講，針對台灣青年創業的想法提出意見。（顏謙隆攝）

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中國時報
／台北報導

為推動台灣新創發展，阿里巴巴台灣創業者基金昨公布第2波投資企業，計有13家，該基金成立逾2年下來，已有22家台灣新創企業受惠，總計獲得新台幣20億元的資金挹注，產業涵蓋人工智慧、電商、電競、區塊鏈與運動健身等，阿里巴巴期望藉由集團資源、技術合作，讓台灣新創企業有發展國際舞台的機會。

電競、物聯 有前景

阿里巴巴台灣創業者基金執行總監李治平表示，投資的公司是從700多家公司中挑選出來，過程中發現，台灣新創其實很有機會，尤其過去半導體的長期深耕，若能將AI軟體、演算與硬體結合，這將是台灣切入人工智慧最佳的機會點。

第2波的投資企業包括4Gamers放肆電競、Adenovo諦諾科技（物聯網）及VR技術的Opaque Studios等新創公司；李治平強調，阿里巴巴看準的是未來市場前景、投資財務報酬，由於各家所占的持股都低於10％，未來不會主導發展，也不打算干涉經營。

阿里巴巴台灣創業者基金是阿里巴巴集團於2015年11月、投入新台幣100億元所成立，截至目前為止，尚有80％資金待運用。李治平表示，基金投資對象最主要需符合2項條件，首先，創辦成員要是台灣人，或是公司主要營運據點位於台灣；其次，創業內容須與阿里巴巴生態圈有關。

持股低 不干涉經營

基金董事成員還包括AAMA台北搖籃計畫共同發起人顏漏有、國泰世華銀行副董事長蔡宗翰以及阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信。李治平說，鼓勵台灣創業者以創新商業模式解決社會問題，並幫助產業升級，甚至這些模式可推廣到亞洲、全世界，這也是基金成立想實現的目標。

(中國時報)

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