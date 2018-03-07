校園徵才 永慶房屋推VR搶人

永慶房屋台大校園徵才，推VR虛擬實境體驗，吸引不少學生洽詢。（永慶房屋提供）

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中國時報
／台北報導

科技房仲徵才吸睛！日前台大校園徵才博覽會吸引各大學準畢業生前往尋找夢幻工作，永慶房屋人資部經理塗振宏表示，為讓準社會新鮮人快速認識房仲工作，永慶推出VR虛擬實境體驗，戴上VR眼鏡，立刻化身永慶房屋經紀人，吸引許多新鮮人前來洽詢，不少同學表示：「好酷！還以為只有科技業才有！」、「原來房仲的工作這麼科技化！」、「考慮先休學來上班。」

房仲經紀人常予人早出晚歸、工時長，假日需加班的刻板印象，事實上以創新科技聞名的永慶房屋，不僅有各項科技工具幫助經紀人聰明工作，更有良好的團隊合作文化，讓永慶房屋的經紀人能落實「彈性工時8小時」。

塗振宏表示，今年校園求職人數較去年確實明顯提升，永慶房屋為改變求職者對房仲經紀人工作的刻板印象，特別將去年10月底全新開幕的永慶《i+智慧創新體驗館》中的VR技術，帶到這次徵才的會場，增設VR房仲體驗專區，希望能用更直覺的體驗方式與新鮮人溝通，讓他們感受永慶房屋的經紀人如何應用科技降低工時、增加效率，解決新世代超長工時與「薪」酸的痛點。

談及畢業生求職，塗振宏指出，現今新鮮人最擔心的，不外乎長工時及初入職場的不確定感，為此，永慶房屋不僅推行「彈性工時8小時」制度，更提供新進業務人員前9個月保障每月薪資5萬元，並規畫360小時教育訓練、由學長姐帶領的「師徒達人制」，讓新人安心學習，同時提供不限年資的「幸福成家基金」制度，幫助同仁能更快速邁向百萬年薪、3年買房的人生目標，另外還有國外獎勵旅遊、員工旅遊以及企業內部運動賽事，讓員工都能聰明工作健康生活。

對房仲業感興趣、卻又覺得陌生的校園新鮮人，塗振宏建議，各大專系所可團體預約前往永慶房屋最新推出的《i+智慧創新體驗館》，館內結合MR、VR創新科技與房仲服務體驗，讓參訪者透過親身感受及現場服務人員解說，深入了解房仲產業，歡迎學校電洽或上網團體預約參訪。

(中國時報)

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