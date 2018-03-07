掌握後市多頭 首重企業財報

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中國時報
／台北報導

台股昨（6）日挾美股大漲氣勢，由台積電扮功臣、領軍大漲8.5元，貢獻大盤逾半漲點，激勵台股開高走高。法人指出，後市多頭想掌握主導權，首先要看企業財報、新台幣走勢、外資動向等3大關鍵，並緊盯盤面3大指標股：台積電、可成、大立光。

權值王台積電昨收250元，漲幅3.52％，貢獻指數約74點，是台股強彈大將。台積電股價今年以來都在230～266元區間整理，昨一口氣收復250元整數關卡，外資大舉買超1.5萬張，後續能否再上攻，甚至挑戰歷史高點266元，對台股走向至為關鍵。

同時，外資終結累計307億元的連4賣，轉為小幅買超37.26億元，台股終場大漲1.33％收10,784點。

日盛投顧總經理李秀利表示，儘管國際股市的大幅波動尚未完全消退，台股進入上市櫃企業去年第4季與年報公布期，將市場注意力拉回基本面上。

台股昨強漲後，來到月線反壓區，基本面的推升力道更加重要，元大投顧資深副總杜富蓉說，不妨參考年報、季報數字，擇優布局。

外資昨由賣轉買，也令多頭暫時鬆口氣。外資圈人士指出，國際資金動向與新台幣走勢息息相關，新台幣強弱象徵國際資金是匯入或匯出台灣，只要短線變動不大，表示外資就算最近賣超台股，但並無將資金立即匯出的需求，不必對後市太過憂慮。

不過，若新台幣相對美元匯率出現大貶、且同時出現在台股現貨市場大賣超狀況，就得提防外資提款、撤出台股。

3大指標股方面，除了台積電博得外資圈一片讚賞、領銜大漲，繳出亮眼獲利的可成，更是蘋果零組件目前最重要的指標股。

可成公布財報與營收後，外資圈看好程度更勝過往，幾乎全面調高推測合理股價，市場對股價共識達400元以上，其股價走勢將引領資金對蘋果供應鏈態度。

大立光雖是3大指標股中最弱勢者，重要性卻不容忽視。外資分析師說，市場能不能拋開先前營運退步的既定事實，改放眼下半年蘋果新iPhone商機，另外，股價位階是否透露出吸引力，足以讓價值型買盤回籠，都將牽動台股的反彈士氣。

(中國時報)

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