報復美國 歐盟擬課25％高關稅

2018年03月07日 04:11 中國時報 季節 ／綜合報導 ／綜合報導

全球貿易戰一觸即發！美國威脅要對進口的外國鋁鋼課徵高額關稅後，歐盟立刻出台反制措施，歐盟執委會提議對美國的服裝、酒、摩托車等各類物品，課徵高達25％的報復性高額關稅，涉及的美國產品價值多達28億歐元（約合新台幣1014億元）。

彭博社6日報導指出，歐盟執委會除計畫對美國產品課徵高額關稅外，還表示考慮向世貿組織（WTO）投訴美國，並且引進緊急措施，防範原本預定輸出到美國的鋼鐵和其他產品轉而向歐盟市場傾銷。

歐盟已列出一張針對美國商品的報復清單，當中包括美國的鋼和其他工業產品，價值約8億5400萬歐元；威士忌、柳橙汁、玉米和其他農產品，價值9億5100萬歐元；摩托車、遊艇、牛奶褲、襯衫、化妝品及其他消費品，價值約10億歐元。歐盟貿易委員馬爾姆斯特倫也向BBC證實，將對美國的Levi牛仔褲、哈雷機車等課徵25％關稅。

川普於1日宣布對進口鋼鐵和鋁製品分別課徵25％與10％的關稅後，歐盟執委會主席容克2日向德國電視台表示「歐盟想要和美國建立理性的貿易關係，但我們不會坐以待斃。」

但川普透過推特回嗆，「貿易大戰是好事，而且能輕易獲勝」，暗示政策只怕難有轉圜餘地。他還補充表示：「我們必須保護我們的國家和勞工。」隔天又發推文宣稱：「如果歐盟打算進一步限制美國企業在那裡開展業務，將已經非常巨大的關稅壁壘再提高，那我們只要對他們大量向美國傾銷的汽車課稅即可。歐盟讓我們的汽車難以在當地銷售，巨大的貿易失衡！」

國際貨幣基金（IMF）亦對川普的新政策表達關切，並認為此舉可能損害美國和其他國家的經濟。大陸也警告，川普對鋼鐵和鋁製品課徵高額關稅將對全球貿易秩序產生「巨大影響」，北京將與其他國家聯手，保護自身利益。加拿大外交部長也揚言對美國報復。全球貿易戰，恐一觸即發。

(中國時報)