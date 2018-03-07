金正恩出招 願與美談無核化

2018年03月07日 04:11 中國時報 王嘉源 、 江靜玲 ／綜合報導 ／綜合報導

兩韓7項共識

南韓總統文在寅（右）和北韓領袖金正恩（左）商定，雙方將在今年四月於板門店（上圖）韓方一側的「和平之家」會面。這將是北韓領導人首次踏上南韓土地上。（美聯社）

南北韓關係急速融冰，「文金會」確定登場！兩韓商定4月底在邊境板門店的「和平之家」舉行第3次首腦會談，北韓領導人金正恩並稱有意積極參與美朝對話，討論無核化問題。這將會是兩韓領袖自2007年後再次舉行元首高峰會，而「和平之家」隸屬韓方，屆時也將是韓戰結束以來，北韓領導人第一次踏入南韓領土。

高峰會前暫停核試

兩韓領導人除了達成舉行峰會的政治突破外，金正恩允諾峰會前暫停核試驗與飛彈試射，是南韓總統特使團最大的成就。金正恩也表明，願意與美國就朝鮮半島無核化進行對話，朝方表明若對朝軍事威脅消除、北韓的體制安全獲保障，北韓就沒有理由擁核。據稱，金正恩在會見特使團時還提出，有意積極參美朝對話，可以將無核化問題列入美朝對話的議題。一般認為，這是金正恩對美國新一波的出招。

代表文在寅的南韓特使團團長鄭義溶6日在首爾召開返國記者會。他表示，南北韓雙方決定開通首腦熱線，並將在第3次首腦會談前進行首度通話。兩韓將舉行工作會議，商討峰會具體事宜。另外，為延續平昌冬奧的合作氣氛，北韓邀請南韓跆拳道示範團和藝術團訪問平壤。

另據南韓《朝鮮日報》報導，鄭義溶敦促北韓參與旨在無核化的美朝對話，向金正恩建議「無核化分三步走」，亦即在暫停核武和飛彈試驗的情況下展開美朝對話，今後再依次商討廢棄核開發設施和廢棄現有核武的方案。

特使團赴陸美說明

鄭義溶指出，朝方明確表示，南北韓對話期間不會再進行核子試爆和試射飛彈等挑釁行為，同時承諾，北韓不會針對南韓使用核武器和常規武器。另有青瓦台高官透露，金正恩就因平昌冬奧而推延的美韓聯合軍演將於4月重啟表示理解。鄭義溶並表示，特使團將前往美國、中國、俄羅斯、日本等周邊國家，說明相關情況並取得國際社會支援。

朝中社則報導說，金正恩5日晚間向韓方代表團說，要由朝鮮民族自己來齊心協力共同推動兩韓關係發展、譜寫祖國統一的新歷史，這是北韓一貫的原則立場，也是他本人堅定不移的意志。他還說，這次平昌冬奧會，是營造兩韓和解團結與對話良好氣氛的重要契機。

川普稱對話有進展

文在寅6日則再度重申，派特使去北韓是南韓自己努力建立和平的開端，代表南韓要透過自身的努力建立和平與朝鮮半島的無核化。他同時強調，有信心能用自身的力量實現朝鮮半島無核化與和平，同時也應儘快構建有效應對北韓核導彈威脅的力量。

美國總統川普推文回應此事表示：「與北韓的對話可能取得進展，這是多年來第一次，相關各方認真付出努力；世界正在觀望與等待！這或許是虛假的希望，但美國願意朝任一方向努力。」

(中國時報)