台旅法送白宮 川普將簽署

2018年03月07日 04:11 中國時報 江靜玲 ／華盛頓5日電 ／華盛頓5日電

鼓勵美台所有層級官員互訪的《台灣旅行法》(HR535)已在美東時間5日正式送呈白宮。一般預料，美國總統川普將會簽署，使其成為正式法律。本報掌握的獨家訊息顯示，由於參眾院通過的版本一致，因此是由眾院而非參院將台旅法送交白宮的。

《台灣旅行法》經美國聯邦參眾兩院無異議通過後，依程序須經兩院協調同一版本修整文字後再送呈白宮，但由於參院和眾院通過的版本一致，因此勿需再經兩院協商，即可送交白宮。而且因為參院採用眾院提案版本，所以《台灣旅行法》5日是由眾院送交白宮的。

根據法規，川普接下來可能有幾項選擇。第一，川普總統有10天的時間決定是否簽署《台灣旅行法》，扣除周末假日，川普必須在下周五、3月16日前簽字或否決。從現狀看來，面對國會兩院具高度共識的《台灣旅行法》，川普應會在16日前簽字；否決的機率微乎其微。

第二，川普可以不採取任何動作，包括不簽署在內。川普總統可以在國會休會情況下動用「口袋否決」（Pocket veto），讓《台灣旅行法》重新回到參眾兩院進行反否決投票，經三分之二同意後，才算過關。

然而，若在國會沒有休會的前提下，經兩院無異議通過的法案，則不需要總統簽字，送呈白宮10天後，一樣主動生效。

聯邦國會議事行程顯示，國會將持續開議到3月23日才休會。換言之，未來這10天內，不但不會出現「口袋否決」，且《台灣旅行法》送呈白宮10天後，即使川普未簽署，也將自動生效。

預料川普將在16日前簽署《台灣旅行法》，並立即生效。不過，未來美國行政部門如何執行《台灣旅行法》，尚待密切觀察。

(中國時報)