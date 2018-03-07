張亞中憂未蒙利 反受害

2018年03月07日 04:11 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

《台灣旅行法》送交白宮，等待川普簽署。我方學者專家指出，早在本法通過之前，雙方部長級官員已可互訪，只差我方正副總統與閣揆不能。台旅法通過，實際上我總統應該還是無法訪問華盛頓，我方卻可能成為美國對大陸索價的工具和籌碼，不但無法得到實質的新收益，反而可能受害。

台大政治系教授張亞中表示，大陸肯定不樂見美國通過《台灣旅行法》，所以首先川普是否簽署該法，就成了一個向北京索價的籌碼。就算簽署了，是否派遣官員訪台、落實到怎樣的程度，主動權掌握在美國行政部門手上，這樣的彈性就成了美國持續向北京索價的籌碼。

張亞中指出，政府當然一頭熱，希望該法通過。然而既然通過前雙方部長級官員早已能互訪，通過後只是把原先可以做但低調做的事情拉到檯面上公開做，但我方總統、副總統、國防部長訪美茲事體大，他認為通過後我方除了得到虛名，可能還要面對來自北京強大的壓力。

張亞中說，尤其必須思考，台灣需要美國的程度，遠大於美國需要台灣。加上如今美國與大陸在包括貿易各個層面上角力，美國勢必把大陸很介意的台灣議題，當成與大陸談判時要價的工具，縱使短期內不使用，未來仍隨時有採用的可能。所以張亞中呼籲政府不要把《台灣旅行法》當成對美關係的突破，也不要認為此法將是我方的利器。主動權還是操之在美方。政府未來面對相關議題時，不應只看到美國，應將大陸可能的反應納入，以三邊關係來思考。

(中國時報)