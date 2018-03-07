政壇明星 爆性侵女祕書下台

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中國時報
／綜合報導

「#MeToo」反性侵運動在全球持續延燒，在南韓政壇也引爆震撼彈。曾被譽為「南韓歐巴馬」、被看好參選下一任南韓總統的忠清南道知事安熙正遭控4度性侵女秘書，6日在社群網站公開道歉，隨即閃辭下台。他不僅被立刻開除黨籍，如今也面臨司法調查。

安熙正的秘書金智恩5日晚間透過南韓JTBC電視台直播節目，控訴安熙正自去年6月底至今年2月間4度性侵她。她更爆料，為安熙正工作要忍受「無時無刻的性騷擾」。她表示去年7月和9月，她陪同安熙正出訪瑞士和俄羅斯，慘遭性侵2次。今年2月25日，安熙正再度約她見面，除了向她道歉並要求她「忘掉過去的不愉快」，結果當晚竟然又再度強暴她，讓她憤而決定揭發上司的獸行。

東窗事發，安熙正透過秘書室表示，「承認存在不正當的性關係，但雙方是你情我願」。隔日安熙正又在臉書發文稱：「真的很對不起大家，尤其對不起因為我而受苦的金智恩女士」。他也坦承，辦公室原指雙方是合意發生關係，但這個說法並不正確，「希望大家原諒我愚蠢的行為，這全是我的錯…即日起我將辭去知事職位，並且停止一切政治活動」。

現年33歲的金智恩去年總統大選期間加入安熙正陣營，擔任企畫宣傳組長。她透露自己是受到#MeToo運動鼓勵，決定勇敢站出來，接下來將對安熙正提告。金智恩在節目中哭訴，因兩人位階不同，很難拒絕上司的要求，「我最怕的人就是安熙正知事，我計畫之後會消失一陣子。我認為上電視是保護自己的方法，希望同胞能保護我」。

1965年出生的安熙正是前總統盧武鉉的親信，已婚並育有2子的他也是南韓#Me Too風潮中遭爆性侵南韓職級最高的官員。去年大選期間，他與文在寅在黨內初選中互相競爭，最終不敵，但仍被視為角逐下屆總統的明日之星。

(中國時報)

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