融合社經 有感落實惠台31條

2018年03月07日 04:11 中國時報 羅印冲 、 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

蔡總統上任以來，兩岸僵局未解，期間大陸掀起武統論調，共軍機艦也頻頻繞台，兩岸情勢嚴峻。不過，據北京權威涉台人士分析，從去年中共19大習近平談話，到李克強政府工作報告都顯示，推動和平統一仍是中共對台主調，迄今沒有改變。至於惠台31條，該人士透露，今年內就會推出施行細則，中央要求各相關部委和省市區完全落實。

年內推施行細則

該人士昨在北京受訪指出，民進黨重返執政以來，大陸內部確實鷹派抬頭，尤其軍方和部分外圍官媒開始對武統論敲邊鼓。但只要仔細分析19大報告和今年政府工作報告涉台論述，無論習近平或李克強，都把促進兩岸和平統一作為最高對台方針，方法和制度設計仍是一國兩制，手段則是推動兩岸經濟社會高度融合。

該人士表示，大陸也相信多數台灣民眾不會傾向支持台獨，不樂見兩岸戰爭，而大陸也把底線畫得很清楚。現在大陸要做的，更多是融合工作，包括經濟社會的融合，因此推出惠台31條，當然也包括情感融合，因此推動更多文化交流，尤其要爭取台灣年輕族群對大陸發展的認同。

力爭台青認同感

提到惠台31條，該人士透露，日前國台辦推出的是「粗線條」的綱領文件，惠台31條牽涉中央和地方各省市區的溝通，以及各相關部委間的協調聯繫，工作量相當龐大，但為了盡速讓政策有感，預定今年內就會陸續推出惠台31條的施行細則。有了施行細則，各單位就能依規定辦事，否則這些政策未必能如期落實。

該人士舉例，像是開放就業方面同等待遇，各職業類別中還有很多不同情況，如科研人才的聘用，又可細分專職和兼職，服務單位也有中央和地方之分，還有很多工作要逐一完善和協調。

此外，大陸全國台灣研究會副祕書長嚴峻昨在《人民日報》海外版撰文指出，大陸對台大政方針，可用四個字概括，即「反獨促統」。現在大陸實施惠台措施力度之大前所未有，推動兩岸經濟社會的融合發展，就是推動兩岸一步步走向統一，可以說，大陸方面正在加緊實現統一進程。

(中國時報)