催生二代台胞卡 對接陸身分證

大陸民革中央提案，促速推行「二代卡式台胞證」，改為與大陸居民身分證號同為18位數字。（中新社資料照片）

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中國時報
／北京報導
3/7兩會議程

大陸全國兩會期間，各團組和界別都會提出關切的提案，民革中央就向大陸政協提交「關於進一步促進台灣青年在陸融合發展的提案」，建議加快推行「二代卡式台胞證」，將目前台胞證號的8位，改為與大陸居民身分證號同為18位，為台青在大陸學習生活提供便利。

該提案指出，為增進台灣青年對大陸的認同，妥善解決他們在大陸發展面臨的問題，已成為兩岸融合發展進程的關鍵。

為此，民革中央在提案中提出了多項具體建議，像是推出具體政策讓台籍博士生享有與大陸生同樣的申請赴海外擔任訪問學者獎助學金的權利；關注中低收入家庭台生的現實需求和切身利益，助學貸款政策覆蓋到貧困台生，設立台生助學貸款專項基金等。

此外，民革中央還建議加快推行二代卡式台胞證，提案指出，目前台胞證號為8位，與大陸基於18位數居民身分證開發建立的公共服務系統不兼容，建議推行證號同為18位的「二代卡式台胞證」，為台青在大陸學習生活提供便利。

針對李克強政府工作報告的涉台內容，全國政協委員、全國台聯副會長楊毅周受訪表示，報告中的涉台內容，是對中共19大對台方針政策的貫徹落實。他說，大陸對台政策以照顧台灣同胞的利益為上，以人民為中心，希望各部門和各級政府能提出更明確、更具可操作性的辦法，讓台灣同胞切實享受這些待遇，共享祖國發展機遇。

此外，人大江蘇團昨天開放中外媒體採訪，針對江蘇去年傳出多起地方政府為減排而強制關停廠引起台、外商不安，江蘇省經濟和信息化委員會主任謝志成回應，所有的減排（減少空汙）措施對於內外資都是一視同仁，而且一定會事前做好溝通，絕對不是一紙通知就進行拆遷。

(中國時報)

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