賴揆批惠台「目標是併吞台灣」

友善列印
中國時報
／綜合報導

大陸國台辦發布31項惠台措施，行政院長賴清德昨在立院答詢表示，大陸最後目標就是併吞台灣，政府下周會提出因應策略。大陸涉台學者包承柯表示，大陸不會在乎賴清德說法，將持續力推惠台政策。

民進黨立委邱志偉昨在立法院會質詢時表示，大陸對台政策越來越有侵略性、主動性，立場越來越強硬，但政策越來越柔軟，包含M503航線爭議，惠台31項措施，港澳台辦合併。然而我們對大陸政策只有口號式譴責，沒有積極反制。

賴清德回應，「國人應該要知道，中國最後目標就是併吞台灣，不管是九二共識或是惠台措施，政府未來會更靈活。」

國民黨立委江啟臣質詢時，關切賴清德對惠台措施有何感受？賴清德說，大陸過去20、30年來受惠於台灣資金、人才、技術等，經濟蓬勃發展，同時大陸處心積慮想進一步拉攏台灣資源，我們也須回頭看看台灣制度有沒有需要調整，減低大陸磁吸效果。

賴清德表示已請施俊吉召集部會研究，「我們一項一項檢討」，討論對策，下星期會有結果。

針對賴清德指出，大陸的惠台政策終究是要併吞台灣。華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯指出，賴清德是標準的台獨分子，大陸方面對於他的說法不意外，更不會在乎。

包承柯強調，對北京當局來說，更重要的是，台灣民眾怎麼看待大陸31項的惠台措施。至少從台商、乃至多數台灣民眾的反應來看，31項惠台措施是「叫好又叫座」，這正好說明了賴清德個別偏見的說法，已背離台灣民眾的主流意見。

包承柯表示，大陸對台工作將持續保持「官民有別」的區別對待做法，一方面繼續加大惠台政策的含金量，繼續促進兩岸經濟社會融合，也將繼續嚴打台獨勢力，絕不手軟。

(中國時報)

催生二代台胞卡 對接陸身分證 民共溝通 陳明通見過戴秉國

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。