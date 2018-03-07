賴揆批惠台「目標是併吞台灣」

2018年03月07日 04:11 中國時報 鄭舲 、 楊孟立 、 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸國台辦發布31項惠台措施，行政院長賴清德昨在立院答詢表示，大陸最後目標就是併吞台灣，政府下周會提出因應策略。大陸涉台學者包承柯表示，大陸不會在乎賴清德說法，將持續力推惠台政策。

民進黨立委邱志偉昨在立法院會質詢時表示，大陸對台政策越來越有侵略性、主動性，立場越來越強硬，但政策越來越柔軟，包含M503航線爭議，惠台31項措施，港澳台辦合併。然而我們對大陸政策只有口號式譴責，沒有積極反制。

賴清德回應，「國人應該要知道，中國最後目標就是併吞台灣，不管是九二共識或是惠台措施，政府未來會更靈活。」

國民黨立委江啟臣質詢時，關切賴清德對惠台措施有何感受？賴清德說，大陸過去20、30年來受惠於台灣資金、人才、技術等，經濟蓬勃發展，同時大陸處心積慮想進一步拉攏台灣資源，我們也須回頭看看台灣制度有沒有需要調整，減低大陸磁吸效果。

賴清德表示已請施俊吉召集部會研究，「我們一項一項檢討」，討論對策，下星期會有結果。

針對賴清德指出，大陸的惠台政策終究是要併吞台灣。華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯指出，賴清德是標準的台獨分子，大陸方面對於他的說法不意外，更不會在乎。

包承柯強調，對北京當局來說，更重要的是，台灣民眾怎麼看待大陸31項的惠台措施。至少從台商、乃至多數台灣民眾的反應來看，31項惠台措施是「叫好又叫座」，這正好說明了賴清德個別偏見的說法，已背離台灣民眾的主流意見。

包承柯表示，大陸對台工作將持續保持「官民有別」的區別對待做法，一方面繼續加大惠台政策的含金量，繼續促進兩岸經濟社會融合，也將繼續嚴打台獨勢力，絕不手軟。

(中國時報)