民共溝通 陳明通見過戴秉國

2018年03月07日 04:11 中國時報 徐維遠 ／台北報導 ／台北報導

蔡政府啟用對大陸涉台圈相當熟悉的台大國發所教授「大陸通」陳明通回鍋陸委會，將在本月19日上任。在台灣進入選舉年，確保兩岸關係不失控為主要考量。陳明通去年中共19大後11月初曾低調赴北京交流，當時由全國台聯出面邀請，但陳也見到大陸前國務委員、全國台研會長戴秉國，針對兩岸情勢交換看法。

惟據悉，當時雙方約定好不對外透露，但隨著消息曝光，北京不滿，認為陳明通「管不住嘴巴」，因而影響到1月中旬原規畫由陳明通帶領台大國發所的京滬智庫交流團。「大陸通」就任後能否「通兩岸」，已備受考驗。

此前，去年中共19大落幕的11月初，本報報導陳明通曾低調赴北京交流。消息人士透露，「陳當時不僅見到中國社科院台研所副所長朱衛東、時任全國台聯會長汪毅夫，還見了前國務委員、全國台研會長戴秉國及台研系統相關學者」。由於雙方約定行程保密，但消息經披露後，北京不悅，認定陳明通對外放話、自抬身價，導致1月台大國發所京滬學術交流團被迫喊停，陳明通對此也私下抱屈認為「被賣了」；明顯折損陳明通與北京的互信。

消息人士指出，前全國台聯會長汪毅夫已退居二線，儘管與陳明通接觸、也無法上達天聽；但習近平找戴秉國主掌全國台研，是有意義提高台研在涉台圈的地位，陳明通與戴秉國會面，確實為民共溝通製造想像空間。

(中國時報)