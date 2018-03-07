兩會觀察－習家軍作風 李希謹慎 李強自信

廣東省委書記李希（中新社）

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中國時報
上海市委書記李強（陳柏廷攝）

要觀察人有許多方法，有人看面相，有人看衣著，還有一種方法是看「氣口」，指的是說話語氣。昨日大陸各省市人大代表團組會議陸續開放，作為習家軍成員的廣東省委書記李希及上海市委書記李強尤受關注。李希語氣慢條斯理，多點「謹慎感」，至於李強「氣口」明顯帶有「開放自信感」。

昨日上午，廣東省人大代表團率先開放，李希在會議上先是仔細聆聽各位委員意見，直到問答環節，謹慎「氣口」表露無遺。

雖說談及一些黨政建設問題時，偶爾會透露些許「激昂」語調，但在回答問題多數期間，李希語調相對平順、講話慢條斯理，一句話與一句話中間，多有停頓，感覺十分謹慎；就像一列慢速行駛的火車，永遠確保不「出軌」。

平心而論，李希「氣口」相比前任胡春華，少了那麼一點「從容感」，去年中共19大期間，胡春華蹺著二郎腿微笑自信回答媒體提問時，令不少人印象深刻。當然對經濟一向衝在前頭廣東來說，有位相對謹慎的一把手，相信也絕非壞事。

至於李強昨日在上海市人大代表團上，或許是一下子湧進過多媒體，顯得有些不自在，時而抿抿嘴，拉拉西裝，時而低頭做筆記，但一到應答環節，在沿海省分歷練過的李強，自信的「氣口」再也遮掩不住。

仕途多在浙江、江蘇歷練的李強，侃侃而談上海相關建設時，可謂充滿大陸沿海省分官員特有開放「氣口」，對大上海未來願景，更是信心滿滿。只是開放自信之餘，對比韓正就好似少了點「神來一筆」的味道。

當然，每個官員「氣口」其實是各有千秋，認真對比未免太過，但小談一下，卻多少可以增添一些「觀會」的樂趣。

(中國時報)

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