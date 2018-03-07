手機被沒收 小五童想不開

2018年03月07日 04:11 中國時報 胡欣男 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

北市三民國小5年級沈姓男童，疑手機被父母沒收，近來心情沮喪，與父母多次爭執。家人6日原替他請假，後又送他到校，但沈童獨自在校內閒晃，約11時許從4樓頂墜落至2樓平台，因撞及後腦，送醫不治。警方調閱監視器，排除外力介入，家屬哀痛之餘，對死因沒有意見，但係失足或跳樓輕生，待檢警釐清。

年後轉變 親子多次爭執

北市消防局昨天近中午獲報，松山區三民國小有學童從學校教室天台墜落2樓平台，警消到場將意識不清、後腦有撕裂傷的11歲沈姓男童送內湖三總急救，但因傷及腦部，仍回天乏術。

三民國小教務主任藍立達說，學校昨早接到男童母親請假電話，但上午11時20分左右，男童仍由母親送到學校，11時42分，有老師在2樓走廊聽到碰撞聲響，往窗戶一看，赫然發現學童倒在血泊中，嚇得趕緊報案。雖緊急送醫搶救，但延至下午仍不治。

藍立達表示，從進入校門到墜樓，大約20分鐘左右時間，因適逢課間休息時間，所以雖然事後調閱監視器，確實拍到男童進入校門，在樓梯間行進等畫面，但當時沒有師生發現有異狀。

校方也說，沈童平日出勤狀況、作息無異。不過，據了解，過完農曆年後因沉迷玩智慧型手機，父母擔心影響課業，加以糾正，但男童屢勸不聽，上周五乾脆沒收手機，親子為此發生爭執，男童甚至情緒低落不想上學。昨天男童母親本來替他請假，後來又送他到校，卻發生憾事。

頂樓竟未上鎖 墜樓不治

沈童母親接獲兒子墜樓的噩耗，焦急趕到醫院，獲知急救無效，泣不成聲，一度無法接受警方偵訊；而在宜蘭上班的父親稍晚趕至，他對警方表示，親子間確實有爭執，但不解孩子竟為此輕生，難以接受。

警方在沈童跳下的頂樓發現他的書包，但沒有遺書，另從校方提供監視器畫面，沈童都是獨自進出，只是該校頂樓天台理應上鎖，將釐清男童究竟如何進入，並報請檢察官相驗。

由於事發地點在校園，校方昨天下午已對學生進行團體心理輔導，學生情緒狀況還算穩定，並將全力配合檢警調查。

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(中國時報)