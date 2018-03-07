傾聽取代威權 轉移注意

2018年03月07日 04:11 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

北市11歲男童疑似因手機使用與家人發生爭執，一時想不開，在學校跳樓結束生命。親子專家指出，近年因3C產品引發的家庭紛爭越來越多，父母應與孩子約法三章，或用較正面的方式，轉移小孩對手機的依賴，面對青春期的孩子，應以傾聽取代威權，對親子關係才是正向發展。

不少父母白天忙於工作，下班後不想小孩吵鬧，便透過手機、平板等3C產品，轉移孩子注意力，若孩子出現依賴，父母強硬沒收，就容易引起家庭紛爭。親子作家彭菊仙指出，讓孩子使用手機前，雙方一定要坐下來談好，告訴孩子手機是暫時給你保管使用，並商談使用需求、用到什麼程度，以及打破規定後的結果。

「先聽，再給意見。」彭菊仙提醒，大多父母會留意到孩子的青春期，卻忽略11歲已進入前青春期，孩子開始有自己的想法、想要被人傾聽，這時就算他的想法再怎麼可笑、不合理，父母也要耐心傾聽，並在過程中給予引導。

反之，若一開始就給孩子「我吵贏你、打贏你，你該聽我」的感覺，對於正在追求自我價值時期的孩子，可能會為反對而反對，拒絕溝通。

親子專家陳安儀則建議，很多小孩平常不用手機，就不知道要幹嘛，父母與其限制孩子使用手機，不如鼓勵他們做其他事，例如，打球、爬山，變相減少上網的時間。

陳安儀也說，孩子對手機產生依賴，也可能隱含其他問題，例如，在現實生活中沒有朋友，才讓線上遊戲變成他唯一的朋友，父母要先解決其他的問題，而非倒果為因。

(中國時報)