17天60起腳踢 家長控師虐童

台南某幼兒園傳出教師對孩童施暴事件，2名老師動作粗魯，甚至有腳踹動作，造成孩童受傷，家長調閱監視器後，向警方提出傷害告訴。（莊曜聰翻攝）

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中國時報
／台南報導

台南一家幼兒園傳出教師對幼童施暴事件。有家長指控，2歲的孩子近2個月來身上常出現外傷，上月中旬還出現嘔吐現象，就醫後診斷出頭部有外傷及腦震盪情形，向園方調閱監視錄影器，發現2位教師有不當行為，且還有其他孩子受害，決向警方提告，園方6日表示，被控的老師已離職，將靜待司法調查。

顏姓家長表示，追問孩子為何受傷時，聽到是老師造成，相當訝異，查證時又遭園方否認，所以設法調閱監視器畫面追查，才赫然發現36歲吳姓班導及27歲陳姓導師助理，對班上孩童有腳踢、強拖、單手拎起等施虐動作。

他更指出，受害孩童不只自己小孩，至少有3到4人，扣除休假日，17天內就有超過60起不當行為，相當離譜，加上反應後感覺園方處理態度消極，才決定持驗傷單報案。

該幼兒園6日仍照常營業。園方指出，顏童會腦震盪，應是被林童推倒撞到桌子造成；2名老師都是幼保科系畢業且持有相關證照，到職約4個月，並均向園方表示「沒有施暴」，2人已在2月底已離職。

台南市政府教育局獲報後，本月2日前往幼兒園稽查，發現該幼兒園有2個班級違反幼兒教育及照顧法的師生比配置規定，已限期2個月改善；關於不當管教部分，將要求園方加強所屬人員專業職能。警方也針對家長的提告，將通知2位已離職的教師到案說明，釐清案情。

(中國時報)

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