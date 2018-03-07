病夫猝逝 貧婦挨餓伴屍5天

2018年03月07日 04:11 中國時報 郭韋綺 ／高雄報導 ／高雄報導

貧窮悲歌！罹患心臟病的趙姓男子上月底疑發病猝逝，54歲曾姓妻子不捨丈夫離世，伴屍5天，直到屍體腫脹腐爛、屍水流出，她窮到只剩100元無力負擔喪葬費，徒步3小時到11公里外廟宇求助，住持驚嚇之餘報警，夫妻倆在大崗山廢棄三合院旁，以車為家，過著沒水沒電、貧病交加的悲慘生活才曝光。

家住岡山的58歲趙男3年前經商失敗，為躲避追債，避居到妻子娘家位於阿蓮區一間廢棄祖厝藏身，因車子燃油耗盡也沒錢加油，平時睡在車上，三餐靠田寮區石頭廟供齋，每天走路6小時，打包剩菜剩飯，山上沒水、沒電，就撿拾樹枝燒柴炊煮加熱果腹，過著宛如原始人的生活。

趙有心臟病，2人積蓄全都用在醫藥費，幾年下來早已花用殆盡，因積欠健保費，也沒健保卡可用，身上僅剩100元，連看病都成為奢侈。

上月27日，趙男病重身體孱弱，妻子幫他擦澡時，說了一聲「老婆，我累了」嚥下最後一口氣，隨即癱倒在地，曾婦沒手機對外求援，只能絕望地看著丈夫斷氣，身體變冷僵硬，崩潰痛哭。

曾婦不捨丈夫離世，坐在椅子望著屍體發呆，伴屍5天，滴水未進、也沒進食，3日凌晨2時許，睡夢中聽到「去找師父」，醒來才決定打起精神，摸黑走了3小時到石頭廟，求師父幫忙。

石頭廟住持釋天樺表示，夫妻倆每天手牽手來吃素齋，還穿著雨鞋，對他們印象深刻。當天曾婦來求助時，天已快亮，她虛脫無力，喝了一碗粥，才恢復元氣緩緩吐出「丈夫過世5天了」。

釋天樺趕緊通報警方，跟著曾婦到一處猶如廢墟的三合院，發現趙陳屍車旁，屍體腫脹腐爛，沾滿蒼蠅，瀰漫屍臭味。

警方初步勘查，現場並無打鬥痕跡，已報請檢方相驗，釐清死因；員警也憐憫曾婦遭遇，慷慨解囊籌資數千元救濟金，目前由廟方收留。

(中國時報)