阿扁自嘲 總統心中我算老幾

《周刊王》《時報周刊》精采內容

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中國時報
顏翊晴／台北報導
《周刊王》《時報周刊》精采內容

退役上校繆德生日前因突襲立院抗議「軍人年金改革」，攀牆跌落導致昏迷，5日拔管離世，引爆藍營沖天怒火！《周刊王》調查，前總統陳水扁得知「繆德生事件」後相當難過、生氣，一度向友人抱怨：「老早就警告蔡總統要小心處理軍公教的年金改革，但她根本聽不進去！」他再次提到特赦等問題時甚至自嘲：「在她（小英）心中，我算老幾？」簡單一句話的背後，暗藏著扁、英20年來的恩恩怨怨。

面對質疑，總統府發言人林鶴明說，未經查證的錯假訊息，沒有回應的意義，對陳前總統和所有當事人更是不公平。

國民黨新北市長初選3月5日領表登記，侯友宜、周錫瑋屢冒火花！《周刊王》調查，侯辦請來關公坐鎮，周辦則靠媽祖與佛祖加持，知名風水命理師江柏樂論斷，侯友宜在各方面氣勢優，可望代表國民黨出征。

被外界批為「高雄幫」的合庫金新任董座雷仲達，日前聘請曾捲入桃色醜聞的高雄市議會前議長蔡見興，擔任合庫資產管理公司董座，由於蔡擁有地方影響力，因此有人懷疑此舉根本是替民進黨年底選舉綁椿。

合庫金則表示，蔡有地政士事務所負責人的經歷，專業上相當適任，選舉綁樁等原因並非派任時的考量條件。蔡見興也強調，他接任董事長單純是專業考量，絕沒有政治等原因。

《時報周刊》報導，甫推出新專輯《HUMAN》的小鬼，打算40歲前結婚，目前暗戀一名「籃球女」，卻遲遲不敢告白！《周刊王》本期附贈「大馬女神」何念茲跨頁美照；3月5日是《時報周刊》40歲生日，邀請讀者投稿自己與《時報周刊》的故事！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。

(中國時報)

化解藍綠對立的鑰匙在蔡手中 特… 簡舒培拚好運 臨盆前搶登記

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