簡舒培拚好運 臨盆前搶登記

2018年03月07日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

議員簡舒培趕在臨盆前夕親自登記，盼肚子裡寶寶帶來好運。（簡舒培議員研究室提供）

民進黨台北市議員初選登記邁入第2天，繼首日場面冷清，6日更只有大安文山區現任議員簡舒培1人登記，她昨挺著大肚子笑說，自己沒有特別「看日子」，純粹是預產期在7日，隨時可能要生產，趕在臨盆前親自到場登記，期盼肚子裡的寶寶能為她帶來好運。

搶預產期前未「看日子」

民進黨這屆提名27席議員，其中24名現任議員要爭取連任，加上10多名新人搶進，戰況激烈。不過5日開放登記僅4人到場，昨更只有簡舒培1人，民進黨市黨部主委黃承國透露，大家有看黃曆，聽說7日和9日是「好日子」，擬集中在後段登記。

至於戰況激烈的士林北投區，現任議員加新人預計形成10搶6局面，吳思瑤轉任立委後，擬由服務處主任陳賢蔚接棒，陳今下午將在吳的陪同下登記，有交棒傳承意味。他表示，自己最大的優勢就是耕耘很久，已跟著吳思瑤在地方服務12年，未來有幸進入議會，將延續吳理性問政的路線，著重關心教育文化議題。

吳思瑤今陪陳賢蔚登記

簡舒培昨受訪時已有生產徵兆，臨盆前堅持親自到場登記，就是盼女兒帶來好兆頭。談及大安文山區綠營選情，她表示，這屆選區維持提名5席，現任5名議員都要爭取連任，另外萬興里長詹晉鑒擬挑戰議員，形成6搶5局面，初選有競爭，但相對沒那麼激烈。

簡舒培強調，真正的挑戰在大選，大安文山區是藍營票倉，綠營選票幾乎沒有成長空間，加上時代力量、社民黨將各提1席，勢必會瓜分民進黨選票，加上中央執政和是否禮讓柯文哲，都會影響到選民投票意願，屆時黨內需採聯合競選，讓5人配票平均，才有機會全數上榜。

(中國時報)