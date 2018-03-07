辭官參選 向新北市府道別 侯幽默自嘲 朱讓我失業了

辭官投入國民黨新北市長初選的侯友宜（中）6日以副市長身分最後一次參加市政會議，會後逐層向市府員工道別，現場加油打氣聲不斷。（黃世麒攝）

友善列印
中國時報
吳岳修／新北報導

宣布參選新北市長的侯友宜6日參加完最後一次市政會議後並交接，市長朱立倫感謝侯7年2個月來努力，祝予鵬程萬里；侯不忘幽默自嘲「我失業了，健保費不知怎麼繳？」隨即堅定表示，未來將迎接人生更重要的挑戰，「我一定會再回來！」大批市府員工圍繞歡送侯離開，齊聲高呼加油。

信心喊話「會再回來」

侯友宜副市長任內最後一次市政會議，三度鞠躬感謝朱立倫的信任與提攜，讓他有機會從警政深入認識城市治理，獲得不一樣的視野。他說，擔任公職38年，副市長是他人生第14個職位，也任期最長的職位，很捨不得離開新北市府，因為能跟最好的團隊合作，是他的驕傲與榮幸。

侯友宜還特別向與會的區長致謝，升格後第1年，他要求區長每天上午7時半就要召開視訊會議上緊發條，他開玩笑的說：「一切恩怨，讓我們在此一筆勾銷。」

侯友宜細數任內政績，包括找出1萬2000個高風險家庭、督導興建14個運動中心、落實公共托育等，最後還不忘幽默反問朱立倫「你准我走，讓我失業了」、「太太問我健保費怎麼付？」全場哄堂大笑。

市府同仁列隊歡送

副市長遺缺由原財政局長呂衛青接任，侯友宜說，相信呂一定可以做得比他更好，已將所有東西打包帶走，但在辦公室留下最心愛的三樣寶物，第一是救苦救災用的工程救災雨鞋、要帶給市民的平安幸福燈籠，以及代表弱勢的永不凋謝紫色玫瑰花。

侯友宜發表離別感言後，向現場歡送的局處首長及市府同仁一一握手、擁抱，市府員工獻花、高舉加油牌大喊加油、更上一層樓。

另外，呂衛青、新北大眾捷運公司董事長陳建宇，昨天也在市政會議中宣誓就職。

(中國時報)

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